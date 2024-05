La Ville de Dégelis inaugure la Garderie Lebel Éveil

La Ville de Dégelis a procédé à l’inauguration d’un nouveau service de garde éducatif à l’enfance en communauté le 23 mai. Ce projet-pilote instauré par le ministère de la Famille en avril 2022 a été réalisé par la Ville de Dégelis en partenariat avec le CPE-BC Les Calinours.

Ce programme du ministère vise à rehausser l’attractivité du métier et à faciliter la vie des responsables de service de garde éducatif (RSGE) en permettant aux municipalités de leur fournir un local qui reflète un espace de vie familial à l’extérieur de leur résidence privée. Les responsables conservent également leur statut de travailleuses autonomes.

Dans le but de répondre à un besoin du milieu et d’attirer de nouvelles familles sur son territoire, la Ville de Dégelis a donc fait l’acquisition d’un immeuble appartenant à la Fabrique au coût de 175 000 $ pour ainsi créer 12 places en service de garde.

Afin de rendre le bâtiment conforme aux exigences du réseau, des travaux de réaménagement intérieur ont été réalisés et la majeure partie des couts ont été assumés par la Ville.

Toutefois, un montant de 21 000 $ provient du fonds Régions ruralité – volet local de la MRC de Témiscouata, et le Groupe Lebel a également participé au projet pour un montant de 25 000 $. En reconnaissance à cette entreprise implantée et impliquée dans le milieu depuis de nombreuses années, la municipalité a choisi de nommer ce nouveau service «Garderie Lebel Éveil». Il compte deux RSGE et ses opérations ont commencé le 6 mai.