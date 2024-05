2,2 M$ accordés et des investissements de 20 M$ pour le développement touristique au Bas-Saint-Laurent

Au cours de la dernière année, Tourisme Bas-Saint-Laurent a soutenu 52 projets dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) en collaboration avec le ministère du Tourisme du Québec, ainsi que du Programme d’optimisation de partenariats en tourisme (POPIR), deux programmes d’aide financière non remboursable. La somme totale accordée a atteint 2 207 856 $, générant des investissements totaux de 19 847 786 $ dans le milieu bas-laurentien.

«Ces deux programmes ont un effet de levier formidable! Ils nous permettent d’accompagner et de soutenir des projets touristiques structurants qui contribuent à consolider et à bonifier notre offre», indique Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Les conseilleurs ont répondu à 110 demandes d’information et d’accompagnement cette année.

« Depuis 2016, nous avons accordé près de 6,5 M$ pour soutenir 234 projets par nos divers programmes. Nous pouvons être fiers de la proactivité et de l’engagement de nos entreprises qui contribuent à rendre notre destination toujours plus attractive», a confié M Levesque.

Pour l’EPRTNT 2022-2025, une enveloppe de 3,7 M$ est disponible, soit 2,2 M$ provenant du ministère du Tourisme et 1,5 M$ provenant de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Ce programme reflète la volonté commune du ministère du Tourisme (MTO) et de l’ATR du Bas-Saint-Laurent de s’associer afin de soutenir financièrement et d’accompagner les entreprises touristiques situées sur leur territoire dans leur développement et leur croissance, et ce, dans une approche responsable.

Pour l’année financière 2023-2024, 39 projets ont été soutenus jusqu’à présent pour un total 2 136 984 $ représentant des investissements totaux de 19 062 625 $.

Le programme POPIR 2022-2025 vise à soutenir la mise en œuvre d’initiatives à fort potentiel de développement afin de permettre la réalisation de projets touristiques ayant un impact sur l’animation du milieu ainsi que sur la bonification et la structuration de l’offre touristique.

Des changements ont été apportés au programme qui comporte maintenant trois catégories : Attraits, Festif et Mise en marché. Pour l’année financière 2023-2024, 13 projets ont été soutenus dans le programme POPIR pour un total de 70 872 $ représentant des investissements de 785 161 $.

Un webinaire gratuit est proposé le mardi 4 juin à 11 h 30 afin de présenter les nouveautés et les objectifs du programme. Pour bénéficier des services-conseils de l’équipe de Tourisme Bas-Saint- Laurent ou en savoir davantage sur les programmes d’aides financières, il faut consulter le site de l’industrie atrbsl.ca sous l’onglet Aides financières ou composez le 418 867-1272, poste 100 (sans frais 1 800 563-5268).