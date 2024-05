Le Corégone traversera le lac Témiscouata cet été

Malgré l’absence de financement de la part du gouvernement du Québec, le Corégone assurera le lien entre Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Juste-du-lac du 25 mai au 14 octobre. «Ça nous coute un peu des sous, mais on veut donner une continuité au niveau des services», soutient le président du conseil d'administration de la Corporation de la Traverse du lac Témiscouata, Claude Ouellet.

L’année 2024 sera déterminante dans l’avenir de la traverse du lac Témiscouata. Pour cette saison, la Corporation a fait le choix de naviguer avec son fonds de roulement. «Si on n’a pas de financement cette année et qu’on n’en a pas l’année prochaine […] on ne traverse plus», se désole M. Ouellet.

Les couts de fonctionnement du traversier pour une saison se chiffre entre 200 000 et 275 000 $. Comme les années précédentes, la Corporation reçoit 50 000 $ de la MRC de Témiscouata, 10 000 $ de Saint-Juste-du-Lac et 20 000 $ de Témiscouata-sur-le-Lac, soit un total de 80 000$. Cette année, le conseil d’administration espère faire des revenus de 120 000 $. Le reste sera épongé par leurs réserves, qui risquent d’être à sec pour l’an prochain.

«La population est très déçue du travail qui a été fait dans notre dossier […] On a fait des projections financières, on a fait des demandes, mais on a jamais eu de retour d’appel. Je pense que là-dessus, notre députée n’a pas travaillé fort», soutient Claude Ouellet.

Sans le soutien du provincial, les citoyens et touristes ne pourront espérer avoir une traverse en 2025. «On survit, mais on espère que le dossier va s’ouvrir éventuellement», indique le président.

«Il faut qu’on arrête de voir le traversier comme juste un mode de transport, c’est un patrimoine, c’est quelque chose qui fait partie de la vie de la région depuis 1915, ce qui n’est pas rien quand même», a fait valoir Benoit Giguère, un des administrateur de la Corporation. Selon lui, la traverse du Corégone est plus qu’un investissement dans une région, mais bien l’union entre deux rives. Elle permet, notamment, de faire sauver du temps et des couts aux citoyens et touristes, puisque par la route, 45 kilomètres séparent les deux municipalités.

En plus de cet enjeu, la Corporation de la Traverse du lac Témiscouata faisait aussi face à d’autres problématiques pour la présente saison. L’inspection, n’étant plus réalisée par Transports Canada, doit maintenant être effectuée par une entreprise privée. Les couts sont donc passés de 2 000 $ à un peu moins de 10 000 $. Un autre 10 000 $ a été dépensé en main-d’œuvre afin de préparer le navire. «Ce sont toutes des augmentations de couts qui s’accumulent», soutient M. Ouellet.

Aucune mauvaise surprise n’a été constatée lors de l’examen du bateau le 17 mai, autre que de l’usure normale. «Les inspecteurs qui sont venus ont été enchantés de la qualité du bateau qu’on a», a partagé le président. Toutefois, puisque la Corporation a fait affaire avec une nouvelle entreprise, le bateau devra à nouveau faire cale sèche l’an prochain afin d’effectuer l’inspection des entrées d’eau et des pompes notamment.

Le dernier problème, qui a été résolu, était la nécessité d’avoir un second capitaine. La Corporation a engagé la capitaine Marie-Claire Dusseault afin d’assurer la continuité du service tous les jours pendant 12 heures. M. Ouellet se réjouit d’avoir trouvé une personne bien formée et expérimentée qui assurera le service aux cotés du capitaine Régis Caron, employé à la traverse depuis 45 ans.

Pour connaitre l’horaire de la traverse et les tarifs, il faut se rendre au : traversedutemiscouata.com.