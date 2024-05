Michael Dionne parmi les meilleurs élèves sommeliers au Québec

La troisième organisation du Concours du meilleur élève sommelier du Québec a permis à un passionné de la région de se démarquer. Michael Dionne, de Rivière-du-Loup, a pris la troisième place de la compétition en étalant ses talents et connaissances dans le domaine. Un bel exploit.

Quinze élèves, provenant de différentes institutions d’enseignement québécoises, ont pris part au concours, lequel a eu lieu le 30 avril dernier à Québec. Michael Dionne, tout comme deux autres compétiteurs, représentait l’École hôtelière de la Capitale. Tous ont très bien performé.

Dionne, 26 ans, a d’abord fait sa place en finale de la compétition grâce à de très belles performances aux épreuves théoriques et de dégustation. Dans un premier temps, les participants devaient répondre à un questionnaire de soixante questions sur les vins et les spiritueux. Ils devaient ensuite décrire le plus fidèlement possible deux vins à l’aveugle, un rouge et un blanc, selon ce qu’ils décelaient à l’œil, au nez et au goût.

«Il fallait conclure la description avec une proposition d’accords potentiels, suggérer un traitement comme un temps en carafe ou non, et même parler du type de verre à utiliser pour le service. J’étais confiant et ça s’est très bien déroulé», s’est-il réjoui, confirmant du même coup une note de 56 sur 60 à la dégustation, ce qui est très élevé.

Sélectionné parmi les trois finalistes de la compétition, assuré d’un podium, Michael Dionne a ensuite pris part à une série d’épreuves liées au service aux tables. Il a notamment fait la décantation et le service d’une bouteille de rouge et procédé à l’ouverture et au service d’un vin mousseux. Il a aussi décrit un vin imposé et fait la suggestion de plats qu’il pourrait accompagner dans un menu qu’on lui a présenté.

«La partie service m’inquiétait un peu depuis le départ, puisque je n’ai pas encore d’expérience, contrairement à tous les autres participants», a-t-il expliqué.

Il demeure très fier de ce qu’il a accompli. «J’avais besoin de sortir de ma zone de confort, de trouver un défi où mettre mon temps. On a étudié beaucoup avec mes collègues de classe. On a vraiment très bien fait, ç’a été une belle expérience.»

Michael Dionne est passionné par la sommellerie et le monde des vins depuis plusieurs années déjà. Étudiant à l’École hôtelière de la Capitale depuis janvier, il a auparavant fait plusieurs formations en ligne auprès du Wine & Spirit Education Trust (WSET), reconnu à l’international.

Entre 2017 et 2019, le jeune homme a aussi étudié en cuisine au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup. Durant son parcours, il avait représenté l’école lors des Olympiades des métiers à Halifax en Nouvelle-Écosse, comme quoi il n’est pas étranger aux compétitions de haut niveau. En cuisine, il a aussi travaillé au très connu restaurant Côté Est de Kamouraska.

«J’aime la sommellerie, parce que c’est un domaine où tu ne cesses jamais d’apprendre. Tu peux étudier autant que tu veux, tu peux goûter à tout ce qui te passe sous la main, mais tu ne verras jamais le bout. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, même en essayant de rester à jour. Je trouve que c’est très motivant», a-t-il partagé.

«Le vin, ça donne aussi lieu à des moments de partage. Il faut le partager pour qu’il prenne sa pleine valeur», a-t-il complété.

Actuellement, Michael Dionne travaille au réputé restaurant Légende de Québec. Il a l’occasion d’y côtoyer Caroline Beaulieu, nommée sommelière de l’année en 2023 lors des Lauriers de la gastronomie québécoise.

Pour la suite, il ne cache pas qu’il aimerait voyager avec sa passion et découvrir la sommellerie en travaillant dans le plus de secteurs possibles de l’industrie. Il aimerait notamment retourner en Bourgogne, une région de France dont il apprécie particulièrement certains produits, afin de travailler dans un vignoble.