Sauvegarde de l’École d’immersion française : Trois-Pistoles affiche ses couleurs

La mobilisation pour la sauvegarde de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles se poursuit en grande pompe. Le comité de relance de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles a fait ériger un énorme panneau d’affichage surplombant la route 132 près de la rue Chanoine-Côté afin de sensibiliser la population à sa cause et de recruter de nouvelles familles hôtesses.

Le comité a commencé à afficher ses couleurs sur les réseaux sociaux à la mi-avril. Avec la mise en place de l’énorme affiche à Trois-Pistoles, il a souligné : «Impossible maintenant de manquer notre appel à l'engagement. La campagne de recrutement des foyers d'immersion continue! Nous francisons le Canada depuis 1933, aidez-nous à continuer de le faire!»

Rappelons qu’en février, le comité composé d’élus et de familles hôtesses, a lancé une pétition d’appui en plus de demander la participation de la population pour amasser des archives dans le but de produire un mémoire avant la remise du rapport de l’Université Western et de trouver de nouveaux foyers d’immersion.

Davantage de détails suivront…

