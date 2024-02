Le CISSS du Bas-Saint-Laurent répond aux exigences d’Agrément Canada

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a été soumis de 2018 à 2023 au processus d’évaluation mené par l’organisme indépendant Agrément Canada, et ce, à l’instar de tous les établissements du réseau de la Santé et des Services sociaux. Avec un taux de conformité global de 93,7 %, le CISSS du Bas-Saint-Laurent complète avec succès ce processus d’évaluation rigoureux, l’organisation répondant aux exigences fondamentales du programme d’agrément.

Dans son rapport, Agrément Canada conclut que le CISSS du Bas-Saint-Laurent est un établissement solidement ancré dans sa communauté, engagé dans la poursuite de la qualité des soins et des services et présentant un programme d’amélioration continue de la qualité et un programme de sécurité des usagers bien structurés.

Les principales forces de l’organisation sont un processus de planification et de contrôle budgétaire structurés, une intégration efficace de la gestion de la performance dans certaines directions, une cogestion médicale efficace, une proximité des services aux usagers sur un vaste territoire et des équipes dynamiques et accessibles.

Agrément Canada propose par ailleurs des opportunités d’amélioration, comme officialiser la qualité et la sécurité en tant que priorités stratégiques de l’organisation et implanter l’approche usager partenaire à travers toute l’organisation. Un second cycle d’évaluation sera bientôt lancé et va s’étirer jusqu’en 2028.