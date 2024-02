Colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent 2024 : la période d’inscriptions est lancée

Tourisme Bas-Saint-Laurent convie les acteurs de l’industrie touristique à son colloque annuel qui aura lieu le mercredi 13 mars à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, sous le thème «Les temps changent». Ce rendez-vous est une occasion unique de se rassembler, d’échanger sur les enjeux de l’heure et d’envisager des pistes de solution concrètes. Christian Bégin, comédien, auteur et animateur bien connu sera de retour à la barre de l’animation du Souper-soirée découvertes du Bas-Saint-Laurent.

Les ateliers du matin et les conférences de l’après-midi sont gratuits. La date limite pour s’inscrire est le 11 mars, à 16 h, sur le site www.atrbsl.ca. Les billets pour le Souper-soirée découvertes sont en prévente à 110 $ jusqu’au 29 février, 16 h, et à 125 $ après cette date.

«Le colloque est un rendez-vous essentiel et inspirant pour notre industrie touristique. En plus de nous permettre de nous rencontrer, le moment est idéal pour une mise à jour sur les tendances et les perspectives de notre secteur d’activité», indique Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. «Que ce soit le tourisme durable et responsable, les enjeux de main-d’œuvre, la numérisation, les effets de l’inflation et des changements climatiques, il nous faut constamment nous adapter, se renouveler et faire preuve d’ingéniosité et d’audace», poursuit-il.

DES RENCONTRES ENRICHISSANTES ET INSPIRANTES AU PROGRAMME

En avant-midi, un choix d’ateliers est proposé à compter de 9 h 30 où il sera notamment question de gouvernance pour les OBNL, de positionnement marketing, de développement et d’opportunités de marchés. Meggie Bélanger, animatrice et journaliste animera l’après-midi. Dès 13 h, Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, brossera un portrait des enjeux et des chantiers prioritaires pour la région. Frédéric Dubé, directeur général par intérim de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, abordera l'aspect de compétitivité du Québec comme destination touristique. Par la suite, Phillipe Mast, cofondateur de CORTO.REV fera la lumière sur les façons de renforcer ses leviers internes de la compétitivité. Lors d’un panel de discussions, quatre entrepreneurs de la région partageront leurs expériences et parleront des projets qui les font vibrer. Nous verrons comment, chacun à leur façon, ils sont des précurseurs, guidés par des valeurs profondes et munis d’une volonté de changer les choses. Il s’agit de Perle Morency, de Côté Est, de Patrice Fortier, de la Société des Plantes, de Donald Lebel, du Domaine Floravie et de Maxime Gendron, de TERFA. Pour conclure, le tout nouveau site touristique du Bas-Saint-Laurent sera présenté en grande primeur, suivi d’un cocktail réseautage.

UN SOUPER-SOIRÉE MÉMORABLE

À compter de 18 h, les convives sont invités à assister au traditionnel souper-soirée «Découvertes du Bas-Saint-Laurent», dont le menu mettra en valeur les saveurs de la région. Christian Bégin, comédien, auteur et copropriétaire des Jardins du Bedeau à Kamouraska, animera la soirée. Plusieurs bons coups seront soulignés et un hommage sera rendu à une personne dont la contribution au développement et au rayonnement du tourisme a été exceptionnelle au cours de sa carrière. Le nom de cette personne sera dévoilé par communiqué à la mi-février.

POUR RÉSERVATION

L’événement est réservé exclusivement aux membres et partenaires de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Pour consulter la programmation complète et s’inscrire, rendez-vous sur le site : www.atrbsl.ca.

Ateliers du matin, après-midi conférences et panel : gratuit, offerts uniquement en présentiel (réservation obligatoire). Date limite pour s’inscrire : 11 mars, 16 h.

Souper-soirée «Découvertes du Bas-Saint-Laurent» : 110 $ en prévente jusqu’au 29 février, 16 h ou 125 $ jusqu’au 6 mars.

Il est toujours temps de devenir membre de Tourisme Bas-Saint-Laurent afin d’avoir l’opportunité de participer au colloque. Pour toute demande d’informations au sujet de l’adhésion ou du colloque, les personnes intéressées peuvent contacter le service client par courriel à [email protected] ou par téléphone : 418 867-1272, poste 100.