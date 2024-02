L’entreprise Camille Mailloux reçoit une aide financière de 1 M$ pour l’électrification de son transport scolaire

La députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata Amélie Dionne a confirmé une aide financière de 1 037 590 $ à l’entreprise Camille Mailloux pour l’acquisition d’autobus scolaires électriques et pour l’installation de bornes recharges.

Cette somme s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d’accompagner les transporteurs dans l’électrification de leur parc de véhicules en remplaçant les autobus scolaires en fin de vie par des modèles propulsés à l’électricité.

«Je me réjouis de constater que notre gouvernement soutient l’électrification du transport scolaire dans notre circonscription. Je salue la vision et l’action de l’entreprise Camille Mailloux, qui par leurs investissements et leurs actions contribuent à la lutte aux changements climatiques», a commenté la députée Amélie Dionne.

Un montant de 350 000 $ a été octroyé à l’entreprise en transport scolaire, Camille Mailloux R.D.L pour l’acquisition de deux autobus scolaires électriques provenant du Programme d’électrification du transport scolaire volet 1, ainsi qu’une somme de 687 580 $ pour l’installation et l’acquisition de huit bornes de recharge alimentées par une entrée dédiée, provenant du volet 2 de ce même programme.

«Chez Camille Mailloux RDL Inc., nous sommes fiers de participer à la transition vers des autobus électriques dans le transport scolaire, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Cette évolution vers l’énergie électrique renforce notre engagement à créer un avenir plus respectueux de l’environnement», a déclaré Mario Provost, propriétaire de l’entreprise Camille Mailloux.

Rappelons que le gouvernement souhaite réduire les émissions associées au transport scolaire au Québec de près de 65 000 tonnes de GES d’ici le 31 mars 2024 et favoriser l’usage des autobus électriques dans le transport scolaire en visant un taux d’électrification de 65 % d’ici 2030.