«J’entends les regards inouïs d’empaysement», de Nadia Gagné, en tournée au Bas-Saint-Laurent

En l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs (MHN), la Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent (TCIBSL) dévoile une tournée régionale mettant en lumière l’œuvre sonore captivante de l’artiste matanaise Nadia Gagné, «J’entends les regards inouïs d’empaysement», suivi d’une discussion avec la réalisatrice.

Actuellement en lice dans la catégorie des meilleures créations sonores au Festival Longueur d’ondes à Brest, cet œuvre explore les sentiments d’appartenance, ainsi que les étiquetages liés aux déterminismes sociaux. On s’intéresse particulièrement à la manière dont les personnes métissées vivent leur racialisation dans les territoires régionaux éloignés des grands centres.

«Cette initiative artistique offre une opportunité unique de sensibiliser la population aux nuances de l’histoire des Noirs au Bas-Saint-Laurent. Nous croyons que cette expérience permettra non seulement une meilleure compréhension des regards que nous portons sur nos concitoyens, mais également de célébrer la richesse des histoires vécues, contribuant ainsi au renforcement du sentiment d’appartenance», explique Chantale Lavoie, préfet de la MRC de La Matapédia et vice-présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

«Notre gouvernement est fier de promouvoir et de faire rayonner les contributions des Québécoises et des Québécois issus des communautés noires à l’essor du Québec et à la vitalité de la langue française. Je remercie les partenaires du Ministère, dont la Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent, de souligner le Mois de l’histoire des Noirs dans leur communauté avec des projets créatifs et rassembleurs. Cela démontre le dynamisme et le dévouement des acteurs locaux à rendre leurs collectivités plus accueillantes et inclusives», exprime Christine Fréchette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

La TCIBSL invite la population à participer à cette expérience unique et à suivre la page Facebook Immigration Bas-Saint-Laurent pour connaître l’ensemble des activités qui auront lieu au Bas-Saint-Laurent au cours de mois de février.

La programmation de l’édition 2024 du Mois de l’histoire des Noirs est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre de son Programme d’appui aux collectivités (PAC) qui est destiné à appuyer les municipalités dans l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives.

AGENDA DE TOURNÉE