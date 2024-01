Trois-Pistoles lance sa Politique familiale renouvelée

L’ADAUQAR invite les personnes de 50 ans et plus de l'Est-du-Québec à la visite du Musée du Bas-Saint-Laurent de Rivière-du-Loup, le 31 janvier prochain, ainsi qu’à deux conférences, soit Les fins du monde, le 2 février, et Kintsugi – L’art de la résilience pour une métamorphose, le 9 février. VISITE DU MUSÉE DE BAS-SAINT-LAURENT L’équipe du ...