Début des conférences et visites régulières de l’ADAUQAR

L’ADAUQAR invite les personnes de 50 ans et plus de l'Est-du-Québec à la visite du Musée du Bas-Saint-Laurent de Rivière-du-Loup, le 31 janvier prochain, ainsi qu’à deux conférences, soit Les fins du monde, le 2 février, et Kintsugi – L’art de la résilience pour une métamorphose, le 9 février.

VISITE DU MUSÉE DE BAS-SAINT-LAURENT

L’équipe du Musée présente une exposition qui met en lumière une partie du parcours artistique du peintre Jean-Paul Riopelle et de l'artiste peintre et verrière Marcelle Ferron. Cette dernière aura lieu le mercredi 31 janvier, à 13 h 30.

LES FINS DU MONDE

La première conférence du vendredi de cet hiver s’intitule Les fins du monde et sera animée par Marc-André Paradis, astronome à l’observatoire ASTER de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! Les prophètes de malheur sont nombreux… La présentation fait découvrir quelques-unes de ces annonces fatalistes et ce que la science dit à propos d’elles. La conférence aura lieu le vendredi 2 février, à 13 h 30, à distance sur Zoom.

KINTSUGI – L’ART DE LA RÉSILIENCE POUR UNE MÉTAMORPHOSE

La plupart des humains font face à de multiples défis, confrontés à la complexité et à la diversité des situations qu’ils rencontrent. La conférencière, Jeanne-Marie Rugira, professeure à l’UQAR, abordera le sujet de la résilience à travers le Kintsugi, cet art japonais ancestral. La conférence aura lieu le vendredi 9 février à 13 h 30, à distance sur Zoom.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Pour s'inscrire à l’une ou l’autre de ces conférences, consultez le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca ou communiquez avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].

Il faut être membre de l'ADAUQAR pour y participer. En devenant membre au coût de 20 $, il sera possible de participer à toutes les conférences et visites durant deux sessions consécutives.

RAPPEL POUR LES FORMATIONS

Quant aux activités de formation, les inscriptions se poursuivent. Plusieurs d'entre elles débutent très bientôt comme les cours de langues (allemand, anglais et espagnol); Cinéma comique américain 2; Histoire du Québec par ses Premiers ministres : de Sauvé à Legault; Brève histoire des liens entre l’Église catholique et l’identité québécoise; ainsi que les ateliers iPad/iPhone.