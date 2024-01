L’ADAUQAR offre aux personnes de 50 ans et plus de l'Est-du-Québec, une nouvelle série de conférences sur le thème «Vivre en sécurité». Les sujets traités sont La prévention de la fraude; Chez soi, notre premier choix; et La proche aidance, une reconnaissance essentielle les mercredis 7, 14 et 21 février, à 13 h 30, en présence à l’Université du Québec à Rimouski (local G-316) et simultanément à distance sur Zoom.

LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Cette conférence vise à sensibiliser les gens aux différents types de fraudes concernant les ainés de la région, que ce soit par contact téléphonique, faux représentants d’institutions bancaires, fraude informatique, etc. Différents trucs et conseils seront donnés afin de se protéger de ces différentes techniques d’hameçonnage. L’animatrice est Julie Gagné, coordonnatrice en relation avec la communauté à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Rimouski-Neigette. La conférence aura lieu le mercredi 7 février, à 13 h 30.

CHEZ SOI, NOTRE PREMIER CHOIX

Qui ne souhaite pas demeurer chez soi le plus longtemps possible? Savez-vous ce qu’il est possible de faire pour maintenir votre autonomie, prévenir les blessures et les risques à domicile, compenser une difficulté, aider un proche ? Connaissez-vous les ressources qui sont à votre disposition ? La conférencière est Caroline Dufresne, ergothérapeute. La conférence aura lieu le mercredi 14 février, à 13 h 30.

LA PROCHE AIDANCE, UNE RECONNAISSANCE ESSENTIELLE

L’animatrice présentera l’organisme l’Appui et ses divers services offerts partout au Québec. Qu’est-ce qu’une personne proche aidante? Quels sont ses défis? À quel moment aller chercher de l’aide? Comment prendre soin de soi dans ce parcours propre à chacun et chacune? Elle abordera également la situation de la proche aidance et les actions concrètes réalisées au Bas-Saint-Laurent. L’animatrice Geneviève Deschênes est conseillère en développement régional de l’Appui des proches aidants au Bas-Saint-Laurent. La conférence aura lieu le mercredi 21 février, à 13 h 30, à distance.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Pour s'inscrire à l’une ou l’autre de ces conférences, consultez le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca ou communiquez avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].

Il faut être membre de l'ADAUQAR pour y participer. En devenant membre au coût de 20 $, il sera possible de participer à toutes les conférences et visites durant deux sessions consécutives.