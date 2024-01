Une 2e campagne majeure réussie pour la Fondation du CND

La deuxième campagne majeure de la Fondation du Collège Notre-Dame, lancée en 2019, lui a permis d’atteindre son objectif financier initial, soit d’amasser un montant total de 2.5 M$ à la fin de l’année 2023.

Ce bilan positif a permis de concrétiser la 2e phase du concept d’Univers Innovant en 2023, soit la création de l’Univers IDÉES (Idéation, Déduction, Élaboration, Exécution, Solution); une aire collaborative de documentation, d’échange, de recherche, de codesign, de développement et de prototypage propice à l’émergence et à l’éclosion de solutions à des problèmes concrets. On y retrouve également des studios de production audio et vidéo.

L’aboutissement de ce lieu a été rendu possible grâce à des dons corporatifs, à des dons individuels, à des octrois de biens et de services provenant du milieu. Parmi les contributions d’importance, soulignons les dons majeurs suivants : un montant de 500 000 $ provenant du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), des dons personnels de 400 000 $ du Dr Luc Noël et de 250 000 $ de Louis-Marie Beaulieu. Une somme de 250 000 $ a été remis par Desjardins par le biais du Fonds du Grand Mouvement, ainsi qu’un don testamentaire anonyme qui s’élève à 200 000 $. Notons également les dons substantiels de 100 000 $ de Martin Noël ainsi que des entreprises Premier Tech et Lepage Millwork.

Rappelons que la finalité de cette réalisation est de contribuer à former de jeunes leaders possédant des qualités entrepreneuriales ou intrapreneuriales sociales, qui auront un impact positif dans leur milieu par leur souci de l’environnement et qui participeront à guider les grandes orientations de la société.

PROJETS

Une troisième phase verra le jour ultérieurement afin de compléter un projet intégré, qui servira à des fins scolaires et de développement professionnel tout en comportant un volet d’accessibilité au service de la communauté et du milieu entrepreneurial de la région.

«La Fondation contribue concrètement, par ses actions et avec le soutien des donateurs et de la communauté régionale, à l’amélioration des services éducatifs local et régional ainsi qu’à l’innovation dans les méthodes d’enseignement et d’apprentissage au bénéfice de la collectivité», de dire le nouveau président du conseil d’administration de la Fondation du Collège, Louis-Charles Levesque.

Maintenant que l’objectif initial est atteint, la Fondation et le Collège se concentreront sur de nouveaux enjeux. «Le Collège fait toujours face à des défis majeurs afin de rendre ses installations au goût du jour et conformes à ses aspirations pédagogiques. D’ici 5 ans, des investissements importants seront nécessaires pour la modernisation de l’offre alimentaire, des aires de vie commune, de certains laboratoires, de l’accès universel et de l’entretien général du bâtiment. Grâce à la Fondation et ses généreux donateurs, les élèves du Collège et les membres du personnel évoluent dans un environnement stimulant où il est permis de croire que les projets pédagogiques les plus ambitieux peuvent se concrétiser», la directrice générale du Collège Notre-Dame, Karine Malenfant.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation et du Collège souhaitent souligner le travail colossal des instigateurs de cette campagne, soit Guy April, directeur précédent du CND, Martin Harel au support financier de la fondation, Sylvette Lemieux, présidente sortante de l’organisme, Donald Savard, associé et directeur chez Raymond Chabot Grant Thornton, Martin Noël, vice-président principal et chef de la direction financière chez Premier Tech ainsi que Pierre-Luc Bastille, directeur général de JM Bastille. Les membres désirent également remercier les coprésidents d’honneur de la 2e campagne majeure, soit Stéphanie Poitras, directrice générale de l'entreprise Aliments Asta, Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech et François-Xavier Bonneville, directeur général chez Lepage Millwork.

CAMPAGNE ANNUELLE DE SOCIOFINANCEMENT

En parallèle, la campagne annuelle de la Fondation lui a permis d’atteindre l’objectif d’amasser 50 000 $ en 2023 sur sa plateforme de sociofinancement. L’organisme remercie toutes les personnes qui ont fait un don. Ce geste significatif permet aux élèves d’obtenir le soutien dont ils ont besoin pour réussir des études secondaires de qualité.

La campagne annuelle 2024 est maintenant lancée sur la plateforme à l’adresse suivante : www.fondationcollegenotredamerdl.ca

La population est invitée à y suivre la progression de la campagne de sociofinancement.

La Fondation et le Collège vous remercient à l’avance pour votre appui.