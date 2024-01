Le Marché Bonichoix de Rivière-Bleue fait une autre gagnante

Les quatre syndicats du personnel de soutien scolaire que représente la CSN dans plus de 80 corps d’emploi, soit ceux des Phares, de Kamouraska-Rivière-du-Loup, du Fleuve et Lacs et des Monts et Marées, se sont prononcés en faveur des ententes à la table centrale du Front commun et aux tables sectorielles. Les négociations du secteur public ...