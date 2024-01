Témiscouata-sur-le-Lac entame des procédures judiciaires contre Construction Citadelle

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac dit avoir découvert des déficiences à la suite de la livraison des bâtiments de l’aréna et du Centre récréatif PGR. Le maire Denis Blais affirme que la Ville n’a pas été en mesure de s’entendre avec l’entrepreneur qui a réalisé les travaux, Construction Citadelle.

Un appel d’offres a été publié afin que la Ville puisse elle-même procéder aux travaux correctifs en électricité. «Dans tous les projets, il y a des déficiences en cours de construction, c’est pourquoi il y a des chargés de projets et de la surveillance de chantiers. Elles peuvent être corrigées en cours de route. Nous avons eu des discussions pour les faire régulariser et on n’arrive pas à un règlement de façon acceptable», résume Denis Blais.

En avril 2021, le contrat de construction de l’aréna et du Centre récréatif PGR avait été accordé à l’entreprise Construction Citadelle pour un total de 18 M$. Les déficiences ont été découvertes par la Ville dans les deux bâtiments qui ont été livrés en septembre et octobre 2022. D’autres ont été diagnostiquées lors d’une inspection par la Régie du bâtiment.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac se fait toutefois rassurant. «Il n’y a pas de problème de structure. Les deux bâtiments sont opérationnels quand même […] Il n’y a pas de déficience qui occasionne des dangers de sécurité concernant la clientèle», complète Denis Blais. Il affirme que certains sous-contracteurs ayant procédé à des correctifs n’auraient pas été payés par l’entrepreneur.

Ce dossier est présentement devant les tribunaux. Construction Citadelle n’a pas donné suite à la communication d’Info Dimanche à ce sujet.