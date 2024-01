La programmation Boule de neige débarque à Rivière-du-Loup

Encore une fois cette année, la programmation Boule de neige offre à la population louperivoise une foule d’activités qui donne envie de sortir et profiter de la saison hivernale.

Dès le vendredi 2 février, les citoyens sont conviés à la populaire marche aux flambeaux du parc des Chutes. Place aux joues rouges et aux sourires.

Parmi les classiques de retour, soulignons la disco-patin en plein air sur la patinoire Saint-Ludger, l’initiation à la pêche sur glace, le ballon-balai père-fils et la randonnée en raquettes aux flambeaux.

Quelques nouveautés sont également au rendez-vous alors que la programmation propose de participer à la glissade animée à la pente Frontenac et au Défi intermunicipal de patins le 17 février. Un patinage à la lueur des flambeaux est également à l’horaire le 24 février à la patinoire parc Cartier.

Sans conteste, l’événement phare de la programmation sera le parcours ludique Le flocon d’or, qui sera accessible jusqu’au 15 février au parc des Chutes. Création d’une firme professionnelle, le rallye GPS à réaliser à l’aide d’un cellulaire saura plaire tant aux familles qu’aux amateurs de défis et d’énigmes ou aux marcheurs de tous âges. Pour contempler le flocon d’or qui ne tombe du ciel qu’une fois tous les 100 ans, les participants devront traverser une série de six stations de défis, jeux et énigmes.

Deux événements majeurs seront à ne pas manquer. D’abord, le Concours intercollégial de sculpture sur neige se tiendra du 2 au 4 février, alors que les étudiants manieront pelles et outils sur le thème Dérive. Quelques jours plus tard, les 10 et 11 février, les grimpeurs venus de partout au Québec se mesureront à l’impressionnant mur de glace du parc des Chutes, pour le plus grand plaisir des passants.

La programmation Boule de neige est une initiative du Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup. Les activités, presque toutes gratuites, sont proposées par la Ville ou par des organismes à but non lucratif, comités et associations qui, ensemble, créent l’effet d’entraînement, l’effet boule de neige.

La programmation complète et les détails sont disponibles au VilleRDL.ca/MesLoisirs.