Une programmation haute en couleur à la Bibliothèque Françoise-Bédard

La bibliothèque offre à la population une pelletée d’activités pour commencer 2024 du bon pied. Des tout-petits aux aînés en passant par les ados et les adultes, toutes les générations trouveront assurément une activité pour se réchauffer l’esprits et le cœur.

Heures du conte, ateliers d’écriture, conférences, yoga pour enfants et plusieurs autres activités sont proposés à la population louperivoise. Lieu de diffusion du savoir et d’ouverture sur le monde et l’histoire, la bibliothèque suggère, ces prochains mois, d’aller à la rencontre de récits et d’histoires fascinantes, d’un périple sur le chemin de Compostelle à la conscience noire en Afrique, en passant par l’histoire de Duvetnor et des îles du Saint-Laurent.

Le Médialab continuera de présenter des cours sur tablette et téléphone cellulaire. Les aînés ayant des besoins technologiques ou voulant en apprendre plus sur leurs appareils sont invités à s’inscrire directement auprès de la bibliothèque.

Au chapitre des nouveautés, soulignons une première bibliothèque vivante à Rivière-du-Loup. Ce concept récent permet d’«emprunter» une personne afin d’échanger avec elle et profiter de son expérience et de ses connaissances. Sous le thème de l’intégration, cette première édition est présentée en collaboration avec Heritage Bas-Saint-Laurent, qui rassemble les personnes d’origine anglophone établies dans la région.

UNE BIBLIO QUI RAYONNE

Les Louperivois ont été nombreux à fréquenter leur bibliothèque en 2023. Pas moins de 152 107 prêts y ont été effectués, une augmentation de près de 10 % comparativement à la dernière année régulière d’activités. Du côté des visites, on en dénombre 106 394 visites, soit 44 % de plus.

Au 31 décembre 2023, 40 % des citoyens étaient abonnés à la biblio, une augmentation de 11 % par rapport à 2016. Du côté des 0 à 14 ans, la proportion atteint même 70 %, soit une augmentation de 16,5 %.

Toutes les activités de la Bibliothèque Françoise-Bédard sont offertes gratuitement. Lorsqu’elle est nécessaire, l’inscription s’effectue au VilleRDL.ca/MesLoisirs ou directement auprès de Nadia Côté, au 418 867-6668 ou à [email protected].