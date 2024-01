La saison motoneige est officiellement lancée

Alors que l’hiver est désormais bien installé dans la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles, le ministère des Transports et de la Mobilité durable souhaite inviter les motoneigistes à redoubler de prudence lors de leurs randonnées afin de profiter pleinement de la saison.

Malgré tout le plaisir que procure cette activité de plein air, un comportement téméraire peut engendrer des conséquences tragiques. Il est donc primordial de respecter les règles de sécurité de base à motoneige ou à bord de tout autre type de véhicule hors route (VHR), notamment :

- En planifiant au préalable les randonnées en s’informant de l’état des sentiers et de la condition de la glace des plans d’eau situés sur le trajet;

- En portant des vêtements, des chaussures, un casque protecteur et d’autres équipements de protection adéquats;

- En respectant la signalisation et les limites de vitesse permises (70 km/h en motoneige et 50 km/h en véhicule tout-terrain);

- En circulant seulement sur les plans d’eau balisés où l’épaisseur de la glace a été vérifiée par les clubs de VHR;

- En adaptant sa conduite aux conditions météorologiques et de la surface;

- En redoublant de prudence lors de la conduite la nuit, d’autant plus hors des sentiers;

- En emportant une trousse de survie de base.

Le Ministère souhaite enfin rappeler que les conducteurs de VHR doivent être âgés d’au minimum 16 ans et que la conduite avec les capacités affaiblies est interdite. En effet, la vitesse, l’alcool et la drogue sont les principales causes de collisions et de décès en VHR au Québec.