La députée Amélie Dionne annonce 1,8 M$ pour le réseau routier de Saint-Paul-de-la-Croix

La députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, annonce un soutien financier de 1 811 460 $ pour la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. Ces sommes proviennent du volet redressement du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et permettra d’assister la municipalité dans son processus d’amélioration des infrastructures du réseau routier.



«Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités de Rivière-du-Loup – Témiscouata (incluant Les Basques) pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je salue l’excellente collaboration de la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix qui partage notre volonté de garantir un réseau routier sécuritaire et efficace», souligne Amélie Dionne.



«Ce soutien financier permettra le resurfaçage d'une partie du 3e rang Est, axe de "transit" important pour Saint-Paul-de-la Croix. C'est plus de 3 kilomètres de route qui seront retravaillés pour faciliter les déplacements. Nous sommes très heureux de cette aide financière, car nos milieux ont besoin de ces subventions pour le maintien sécuritaire de nos routes», poursuit Jérôme Dancause. maire de Saint-Paul-de-la-Croix.

Pour l’année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 384 M$ dans toutes les régions du Québec. Ces sommes permettront d’assurer la mobilité durable des personnes et des marchandises de manière efficace et sécuritaire.