Réseau 4.0 Acéricole : une opportunité «exceptionnelle» pour les entreprises 

À compter de janvier 2024, les entreprises du Québec auront l'opportunité de participer à la dernière cohorte du Réseau 4.0 Acéricole, un programme novateur conçu pour propulser la croissance et la gestion efficace des érablières dans l'ère numérique.

L'inscription sera ouverte de manière continue jusqu'en septembre 2024, permettant ainsi aux acteurs de l'industrie acéricole de tirer avantage d’un accompagnement dans leurs réflexions d’intégration du 4.0 en entreprise par l’entremise de leur planification stratégique.

«Aujourd'hui, l'industrie acéricole est à un tournant crucial. Avec le développement accéléré du secteur et l'arrivée de nouvelles technologies, il devient impératif pour les entreprises de s'adapter rapidement. C'est dans ce contexte que le Réseau 4.0 Acéricole joue un rôle clé. Avec la croissance exponentielle de nos besoins en ressources humaines, il est devenu essentiel de se tourner vers des solutions technologiques innovantes. En embrassant ces changements, nous assurons non seulement la pérennité de notre industrie mais aussi son expansion vers de nouveaux horizons», explique Marie-Myriam Dumais Synnott, directrice générale du Créneau Acéricole.

«L'intégration de la technologie numérique, dans le secteur acéricole, n’est pas un simple processus d’achat et d’installation. C’est une démarche qui nécessite une réflexion stratégique, et c’est là que le Réseau 4.0 Acéricole devient indispensable. Les témoignages des participants des cohortes antérieures sont éloquents : grâce au Réseau 4.0, ils ont pu établir une fondation solide pour leur transition numérique. Ce soutien les a aidés à définir une orientation claire. Ils ont également bénéficié d'une mise en relation avec des experts pertinents dans le domaine, et cette collaboration ne s'arrête pas à la fin du programme ; elle perdure, offrant un accompagnement continu et précieux » précise Virginie Beauregard Bouchard, coordonnatrice du Créneau Acéricole.

Former le personnel stratégique et impacter la culture organisationnelle

Le Réseau 4.0 Acéricole est un programme unique qui comprend des approches innovantes, des méthodes et des techniques axées sur le volet numérique. Il vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire les coûts de production et à minimiser l'impact environnemental des exploitations acéricoles. Cette démarche outille les participants et les aide à prendre des décisions éclairées qui propulseront leur entreprise vers de nouveaux sommets de productivité et d'efficacité.



Inscription pour la prochaine cohorte

Les entreprises intéressées peuvent obtenir plus d'informations sur les modalités d'inscription pour la prochaine cohorte en visitant le site creneauacericole.com ou en contactant l'équipe du Créneau Acéricole à [email protected].