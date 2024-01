27e Téléradiothon de La Ressource : une histoire d’amour

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que le Groupe Méga Scène rappellent que la diffusion du Téléradiothon aura lieu le dimanche 21 janvier sur toutes les télévisions communautaires de la région entre 10 h et 20 h. L’amour sera au centre de cette 27e édition.

À la suite du spectacle qui a eu lieu le 13 janvier à la Salle Desjardins-Telus de Rimouski, la maison de production l’Ambassade a réalisé une émission de deux heures pour les télévisions qui en feront la diffusion. Cette production, sous la direction artistique de Nelson Minvile, réunit sur scène Marc Déry, Guylaine Tanguay, Pépé et sa guitare, Renée Wilkin et le gaspésien Benny Jones accompagné de Martin Hogan. Côté musiciens, les téléspectateurs seront choyés avec le Bizz Bizz Band. La directrice musicale rimouskoise Marie-Anne Arsenault (Damien Robitaille, Mara Tremblay, Marco Calliari, Pépé et sa guitare) est entourée du guitariste Raphaël D’Amours (Richard Séguin, Chloé Ste-Marie et compositeur pour Les 7 doigts de la main), du batteur Joseph Perrault (Ariane Moffat, Koriass), de la pianiste Marie-Pierre Bellefeuille (Marie-Mai, Patrice Michaud, Pascale Picard) et de la choriste Julie Houde qui en est à son 14e Téléradiothon. Le Chœur Gospel de Rimouski vient compléter cette fabuleuse distribution ainsi qu’un ensemble de cuivres. L’humoriste Marc-Antoine Lévesque est de retour à l’animation de la soirée.

Le Téléradiothon sera diffusé sur les ondes des télévisions communautaires suivantes : NousTV - TVC de la Matapédia – Télé-Soleil de Mont-Louis – Télévision Haute Gaspésie – TVC de la Mitis – TVC de l’Estran – Télé Rocher-Percé – Télé Vag de St-Godefroy – Télé-Gaspé – TVC Basques et Haut-Pays – MATV (Rivière-du-Loup, Témiscouata, Kamouraska) et Ma Communauté Télus. Consultez les horaires localement.

Le Téléradiothon de La Ressource est l’événement de financement phare pour réaliser la mission d’aide aux personnes handicapées de l’organisme. L’objectif de 300 000 $ est rendu possible grâce à l’implication de partenaires fidèles dont le Groupe Méga Scène qui est complice depuis les débuts du Téléradiothon.