La pêche blanche, c’est à l’Éco-site que ça se passe!

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata de Saint-Cyprien convie la population à son tournoi amical de pêche blanche qui se déroulera le samedi 27 janvier prochain.

«Venez pêcher la truite mouchetée à la tête du lac Témiscouata, une façon de profiter de l’hiver en famille dans un environnement enchanteur», a mentionné Colette Drouin, coordonnatrice de l’Éco-site de la tête du lac Témiscouata de Saint-Cyprien.

Sa nouvelle formule, avec deux catégories d’espèces de poissons, permet aux pêcheurs de compétitionner dans l’une ou l’autre des catégories ou même les deux. Les mesures seront prises avant 16 h. Le prix de l’inscription est de 10 $ par catégorie. Les inscriptions seront acceptées dès 7 h au chalet de l’Éco-site situé au 140, route 232 Est (entre Cabano et Squatec).

Un total de six bourses en argent et plusieurs prix de présences seront remis lors de cette journée. Les participants pourront se réchauffer au chalet d’accueil ou autour d’un feu de joie. Il y aura un service de cantine (hotdogs, soupes et breuvages) à l’Éco-site.

Pour obtenir d’autres informations sur cet événement, il est possible d’appeler au 418-551-0811, d’écrire à l’adresse [email protected], ou de consulter le site internet www.ecositelactemiscouata.com ou la page Facebook www.facebook.com/Ecositetemiscouata/.