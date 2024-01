Près de 2 000 clients privés d’électricité dans les régions de Rivière-du-Loup et des Basques

En raison des nombreux centimètres de neige qui sont tombés sur la région au cours de la nuit, toutes les écoles primaires et secondaires, les services de garde, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes rattachés aux centres de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs sont ...