Tempête : écoles fermées au KRTB

En raison des nombreux centimètres de neige qui sont tombés sur la région au cours de la nuit, toutes les écoles primaires et secondaires, les services de garde, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes rattachés aux centres de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs sont fermés pour la journée.

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a aussi suspendu ses cours en lien avec les conditions météorologiques et routières dans la région.

Une alerte de tempête hivernale émise par Environnement Canada est d'ailleurs toujours en vigueur jusqu'à ce soir pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques (KRTB). Entre 20 et 40 centimètres de neige sont attendus selon les secteurs.

Les conditions routières sont difficilement praticables. La visibilité pourrait être réduite par moment en raison de la neige forte. Il est recommandé de reporter tout déplacement non essentiel à plus tard.