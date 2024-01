Bas-Saint-Laurent : bilan des opérations de détection d’espèces aquatiques envahissantes

Pour l’hiver 2024, l’Association pour le développement des ainés et ainées à l’UQAR (ADAUQAR) offre une panoplie d’activités de formation, de conférences et de visites. Ces activités s’adressent aux personnes de 50 ans et plus de l’Est-du-Québec. Ces différentes activités se dérouleront selon trois modes de participation : en présence à Rimouski ...