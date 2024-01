Activités de formation, conférences et visites pour les 50 ans et plus

Pour l’hiver 2024, l’Association pour le développement des ainés et ainées à l’UQAR (ADAUQAR) offre une panoplie d’activités de formation, de conférences et de visites. Ces activités s’adressent aux personnes de 50 ans et plus de l’Est-du-Québec.

Ces différentes activités se dérouleront selon trois modes de participation : en présence à Rimouski et Rivière-du-Loup, mais également pour une première fois à Chandler, Gaspé, Mont-Joli, Pohénégamook, Saint-Alphonse et Saint-Cyprien ; en mode virtuel via la plateforme Zoom et en mode comodal avec une participation simultanée en présence et sur Zoom.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

La conférence d’ouverture «Les bienfaits des animaux de compagnie» sera animée par la vétérinaire Michèle Gauvin de Rimouski. Avoir un animal de compagnie, c’est de ne plus être seul, c’est de nous faire bouger. Cela représente aussi des responsabilités et des frais. La conférencière tentera de bien présenter les avantages et les inconvénients. Cette conférence est ouverte à tous et gratuite. Elle aura lieu le vendredi 19 janvier à 13 h 30, à Rimouski et à distance sur Zoom.

ACTIVITÉS DE FORMATION DIVERSIFIÉES

Des formations sont offertes en langues (anglais, espagnol et allemand) et en informatique. Il est aussi possible de s’inscrire à une variété d’ateliers : brève histoire des liens inextricables entre l’Église catholique et l’identité québécoise, cinéma comique américain, faire de meilleurs choix pour son cerveau, grands-parents d’aujourd’hui, histoire du Québec par ses Premiers ministres, introduction à la musique classique (écoute musicale), j’écris mon histoire ainsi que sociologie visuelle.

Plus de détails : www.adauqar.ca/formations.

CONFÉRENCES ET VISITES PLUS NOMBREUSES

Cet hiver, les conférences et les visites réservées aux membres de l’ADAUQAR sont plus nombreuses notamment par l’ajout des récits de voyages, maintenant regroupés sous le vocable «Découverte d’un pays» et deux nouveaux blocs de trois conférences intitulées «Vivre en sécurité» et «Lecture, théâtre et jazz en région».

À ces huit conférences s’ajoutent neuf autres sur autant de sujets différents : les fins du monde, la résilience, l’information régionale, «sexe, mensonges et vieillissement», récit d’une travailleuse humanitaire, le pouvoir du voisinage, déferlement tropical, la réalité des personnes 2SLGBTQIA+ ainsi que le chemin du Portage.

De plus, le nombre de visites est de six, assurément un sommet depuis la pandémie : Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, Scierie Rosario Poirier à Saint-Alphonse-de-Caplan, Chantier naval Forillon à Gaspé, visite aux saveurs acéricole et agroalimentaire à Pohénégamook, AMT Moulage de Saint-Cyprien et les Murmures de Mont-Joli.

Plus de détails : www.adauqar.ca/conferences-et-visites.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Pour télécharger la programmation des activités de formation, des conférences et des visites de l’hiver 2024 ou la consulter en ligne, pour devenir membre, et obtenir des liens Zoom afin de participer aux deux premières activités gratuites, rendez-vous sur le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca.

Il est également possible de communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].