La Classique des Barlettes remet 4 500 $ à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent

Le succès de la troisième Classique des Barlettes, organisée au Club de golf de Rivière-du-Loup le 16 septembre, s’est concrétisé de belle façon, récemment. L’organisation, en collaboration avec son commanditaire principal Groupe April, a remis un montant de 4 500 $ à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent.

Cette somme permettra la tenue d’activités de formations et de services de support dans les régions de Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles pour accompagner les familles et les aidants naturels directement touchés par la maladie d’Alzheimer.

Rappelons qu’une somme totale de 14 500 $ avait été accumulée lors de la Classique des Barlettes, un tournoi amical qui avait réuni 140 participants. Les 10 000 $ restants seront remis à travers un programme de bourses individuelles créé l’organisation.

Ce dernier vise à encourager des jeunes de moins de 17 ans à poursuivre leur développement et à atteindre un niveau d’excellence, que ce soit dans le sport ou dans les arts. Les prétendants seront invités à soumettre un dossier de candidature. Le choix des récipiendaires sera effectué par un comité dans les semaines et mois à venir.

Les modalités d’inscription et de participation seront communiquées dans les prochaines semaines.

Sur la photo, on reconnait Johanne Fortin, directrice générale de la Société Alzheimer BSL, Martin Émond, du Groupe April, Pierre Dion, organisateur bénévole de la Classique des Barlettes, Nathaly April, présidente du Groupe April et Nelson Michaud, membre du conseil d’administration de la Société Alzheimer BSL.