Une équipe de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent est finaliste

L’équipe du Bas-Saint-Laurent est finaliste aux Grands Prix de la CNESST dont les lauréats seront annoncer dans les prochains mois. L'équipe a su innover dans le suivi des travailleuses et travailleurs forestiers en concevant un outil interactif.

Il s’agit d’une plateforme interactive Web qui permet de visualiser la position géographique des travailleuses et travailleurs lorsqu’ils sont en forêt. Pour ce faire, les membres du personnel s’inscrivent sur le Registre des travailleurs éloignés à l’aide d’un formulaire Web accessible par plusieurs types d’appareils électroniques permettant de suivre leurs positions géographiques au moyen de l’application Web qui affiche leur position et leur numéro de mobile.

Cette innovation contribue à améliorer le temps de réaction lors d’une situation d’urgence. En effet, elle permet au coordonnateur des mesures d’urgence, peu importe où il se trouve, de connaître rapidement la localisation de l’ensemble des membres du personnel en forêt et, ainsi, de déployer efficacement les recherches ou l’acheminement des premiers soins.

Avant la pandémie, les travailleuses et travailleurs forestiers devaient s’identifier et localiser manuellement leur position en déplaçant un jeton sur un tableau dans les différents bureaux de la région. De plus, les membres du personnel devaient remplir un registre papier et communiquer avec la base radio pour mentionner leur position ou toutes modifications de celle-ci.

L’idée d’une transition vers le numérique pour le suivi des travailleurs et travailleuses en forêt a émergé du responsable de la certification de l’unité de gestion du Bas-Saint-Laurent. Son objectif principal était de pallier les changements organisationnels occasionnés par la nouvelle réalité du travail hybride. De concert avec l’équipe de gestion, de la certification et de la géomatique, la conception et la mise en œuvre de la plateforme ont pu être réalisées à l’échelle du territoire que dessert la région du Bas-Saint-Laurent.

Depuis 2021, la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent utilise la plateforme au quotidien. À travers les différentes situations, elle a été en mesure de constater les nombreux bénéfices et l’efficacité de cette innovation.