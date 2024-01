Atelier du Centre Prévention Suicide du KRTB

La communauté de la MRC de Rivière-du-Loup est invitée le 17 janvier à l’atelier La Pause «Kodak» à 13 h 30 au Stade de la Cité des Jeunes.

Tel un appareil photo, développe le positif à l’aide du négatif. En clair, cela signifie de développer le positif malgré la souffrance et les tragédies, avec une approche orientée vers les solutions. La Pause «Kodak» a été inspiré par l’image d’un appareil photo. Cette pensée va dans le même sens que les approches et les interventions utilisées par le Centre Prévention Suicide du KRTB.

L’atelier est destiné à une clientèle de personnes de 50 ans et plus et vise à susciter la réflexion sur soi et celle de son entourage, de mettre en lumière ses forces, ses capacités et les raisons de vivre. C’est aussi, se donner espoir en ravivant le sentiment de valorisation par l’accomplissement d’objectifs et de projets à court, moyen ou long terme.

Les objectifs de l’atelier sont d’identifier des moments d’exceptions, de faire grandir la partie qui veut vivre, de souligner ses forces, ses capacités et de trouver un but ou un objectif de vie.

Cet atelier est gratuit et réservé aux personnes proches aidantes. Les places sont limitées. Pour de plus amples renseignements ou pour s’inscrire il faut communiquer avec Myriam Pelletier, intervenante Communautaire-soutien au proche aidant, au 418 867-3130 poste 217. La date limite d’inscription est le 16 janvier.

L’atelier est organisé par le Centre d’action bénévoles des Seigneuries, en partenariat avec le Comité Proches Aidants de la MRC de Rivière-du-Loup et l’appui pour les proches aidants.