Les portes ouvertes du Cégep de Rivière-du-Loup dans le confort de son salon

Le samedi 13 janvier de 10 h à 15 h, le Cégep de Rivière-du-Loup tiendra son évènement virtuel de type portes ouvertes intitulé La grande Visite qui permettra de découvrir les installations de l’établissement et de rencontrer, discuter ou clavarder en direct avec le personnel responsable de l’information scolaire.

Complètement gratuite et destinée principalement aux élèves du secondaire, aux parents, au personnel d’orientation, aux adultes qui envisagent un retour aux études et aux élèves de l’international, cette journée sera animée par deux «pros de l’info», Caroline Bergeron et Pier-David April. Pour l’occasion, une plateforme en ligne spécialisée dans l'expérience évènementielle sera utilisée.

Au cours de cette journée, les personnes visiteuses pourront en apprendre plus sur les nouveautés du Cégep et de ses programmes d'études ainsi que sur les nombreux services offerts, le tout depuis le confort de leur salon. L'évènement réunira, entre autres, du personnel des programmes Design d'intérieur, Gestion et intervention en loisir, Sciences de la nature, Soins infirmiers, Techniques administratives (Comptabilité et gestion), Techniques de pharmacie et Technologie du génie électrique.

Des personnes expertes du Service de la formation continue seront aussi sur place et s’entretiendront notamment sur l’École des métiers du cinéma et de la vidéo (ÉMCV) et sur le programme Écoéducation par la nature. Il sera également possible de poser des questions en tout temps et d'en apprendre plus sur les généreuses bourses Parcours et Perspective Québec destinées à la mobilité interrégionale et au recrutement de main-d’œuvre dans des secteurs précis. De l’information sur la résidence du Cégep et les possibilités de logement à Rivière-du-Loup, la réussite au collégial, les services adaptés, le sport et la vie socioculturelle sera communiquée.

«Implantée lors de la pandémie, notre formule virtuelle connait toujours un succès et permet d’atteindre des gens qui ne se déplaceraient pas nécessairement à Rivière-du-Loup. Encore l’année dernière, des personnes nous avaient exprimé le souhait qu’un volet virtuel soit de retour dans les années subséquentes. Nous rejoignons, entre autres, de nombreuses personnes intéressées des grands centres et de l’international. Cette formule s’ajoute à plusieurs autres initiatives en présence, soit nos visites personnalisées offertes toute l’année aux parents et aux élèves ainsi que nos tournées et rencontres conçues pour les élèves du secondaire. Bref, il existe une option idéale de nous rencontrer, peu importe la situation!», précise Caroline Bergeron, conseillère en information scolaire et aux étudiants internationaux.

Les personnes qui participeront à La grande Visite du Cégep courront la chance de remporter une montre connectée et un casque d’écoute sans fil. La programmation complète de La grande Visite est disponible sur le site web du Cégep à l’adresse www.cegeprdl.ca/lagrandevisite où il est également possible de se procurer gratuitement et dès maintenant un billet d'accès pour l’évènement virtuel.