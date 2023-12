De nouvelles réussites pour le pickleball à la FADOQ du Bas-Saint-Laurent

La FADOQ de la région du Bas Saint-Laurent, en collaboration avec le Club de Pickleball de Rimouski inc., a organisé le samedi 2 décembre un tournoi de pickleball dans le gymnase de l’UQAR à Rimouski.

Un record de 40 équipes ont compétitionné. Parmi celles-ci, on retrouvait des équipes de Lac-des-Aigles, Saint-Alexis-de-Matapédia, Rimouski, Rimouski-Est, Rivière-du-Loup et de Témiscouata-sur-le-Lac.

Cette réussite s’ajoute à la liste qui compte aussi l’ouverture de 2 nouvelles ligues de pickleball de la FADOQ à Saint-Arsène et à Rivière-du-Loup pour 2023 et 2024. Cela permet donc à plus de 100 aînés de pratiquer le sport.

Il est toujours possible de s’y inscrire pour janvier 2024 en appelant au 418 893-2111 #3.