Info Dimanche et Le Manoir Lafontaine récoltent 12 503,60 $

Grâce à la générosité exceptionnelle des gens de la région et du Manoir Lafontaine, Info Dimanche a amassé une somme de 12 503,60 $ ce 7 décembre lors de la Grande guignolée des médias. Un nouveau record pour l’hebdomadaire régional.

Les automobilistes qui sont passés à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine (et des piétons) ont permis aux employés d’Info Dimanche de récolter 5 500 $, dont 200 $ ont été donnés par Remorquage 2000.

À la fin de la collecte, des employés du Manoir Lafontaine se sont rendus aux locaux d’Info Dimanche pour contribuer eux aussi à la guignolée. Ils ont remis un montant de 7 003,60 $, dont 4 003,60 $ ont été amassés auprès des résidents et lors de diverses collectes. La société Cogir y a ajouté une somme de 3 000 $, soit le double de sa participation de l’an dernier. Ils ont aussi apporté plusieurs boites de denrées

«Pour Info Dimanche, il est important de redonner à notre communauté et aux plus démunis. D’année en année, je suis surpris de la générosité des gens qui ne cesse de croitre. Aujourd’hui, ça nous a fait plaisir de vous voir. Nous avons vu de beaux sourires, des gens heureux de donner pour la bonne cause, celle de permettre à tous de manger à leur faim», a souligné Martin Morissette, copropriétaire et directeur de publication à Info Dimanche.

À d’autres points de rencontre, les confrères de CIEL-FM, CIBM ont amassé 11 700 $, un record de leur côté aussi.

Au moment d’écrire ces lignes, CIMT n’avait toujours pas dévoilé le montant récolté aujourd’hui.

Tous les dons seront remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour permettre à ses bénévoles de confectionner des paniers de Noël qui seront distribués juste avant les Fêtes. Ces gestes de générosité soutiendront les personnes plus démunies de la communauté.

La somme totale des dons sera connue ultérieurement.

Encore une fois, toute notre équipe vous remercie pour votre patience lors de vos déplacements et votre générosité.