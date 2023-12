La vidéo de legs du 350e en grande première au Cinéma Princesse

L’année 2023 se terminera bientôt, faisant tomber le rideau des festivités liées au 350e anniversaire de la concession de la seigneurie de Rivière-du-Loup. Pour clore cette commémoration, la Ville de Rivière-du-Loup invite les citoyens le 12 décembre à 17 h au Cinéma Princesse, à assister gratuitement au dévoilement d’une vidéo de legs réalisée au cours des derniers mois en compagnie de Mario Bastille et de l’équipe de création.

Dans le but de laisser en héritage un souvenir collectif de cet anniversaire, la Ville avait lancé, en janvier, un appel de projets aux artistes et artisans du cinéma et de la production vidéo. Le collectif 3Skis, formé d’Arnaud Beaudoux, Étienne Denis, Benoit Ouellet et David Ouellet, s’était ainsi vu confier la réalisation d’un court métrage visant à capter l’essence et l’esprit du Rivière-du-Loup d’aujourd’hui.

D’une durée de 10 minutes, le documentaire intitulé «Ville carrefour» servira de référence aux Louperivois de demain qui voudront comprendre ce qui animait la ville et ses citoyens en 2023.

Composée de plans spectaculaires de paysages louperivois, la vidéo fait entendre les visions complémentaires de plusieurs intervenants. L’historien Pierre Lavoie ainsi que les entrepreneurs et citoyens engagés Gilles Lortie, Noël Sow et Alex-Ann Villeneuve Simard y témoignent, tout comme René Gingras, directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup et Jessie Durocher, agente chez Place aux jeunes en région.

Au lendemain de la projection sur écran géant, la vidéo sera partagée sur la page Facebook de la Ville. Elle pourra également être visionnée sur la page www.villerdl.ca/350.