L’esprit de Noël déferle sur Rivière-du-Loup

Tel un calendrier de l’avent menant aux portes du réveillon de Noël, la Ville de Rivière-du-Loup lance une programmation d’une trentaine d’activités. Elles dévuteront à compter du vendredi 1er décembre.

Que le Grincheux se le tienne pour dit, des nouveautés et les classiques deront en sorte que l’esprit de Noël s’empare de Rivière-du-Loup grâce à des concerts et spectacles, une chorale au centre-ville, une chasse au trésor, un ciné pyjama, une fabrication de chocolats et une heure du conte de Noël. Nombreuses autres festivités attendent familles et citoyens.

L’événement phare de la programmation sera le parcours ludique Le flocon d’or, qui prendra place au parc des Chutes du 15 décembre au 15 février. Les amateurs de défis et d’énigmes de tous âges pourront effectuer ce rallye GPS à l’aide d’un cellulaire. Pour contempler le flocon d’or qui ne tombe du ciel qu’une fois tous les 100 ans, les participants devront traverser une série de six stations.

Les lutins sont par ailleurs emballés de reprendre du service et attendent les familles au parc du Campus-et-de-la-Cité, le 10 décembre de 10 h à 12 h. Grand succès à chaque fois, l’événement Noël au parc est de retour après quelques années d’absence, avec jeux, défis, lecture d’un conte en plein air et collation sucrée.

De leur côté, les élus convient de nouveau les citoyens devant l’hôtel de ville le 19 décembre, de 18 h 30 à 20 h pour un moment d’échanges chaleureux près de feux de joie.

La programmation complète est disponible au VilleRDL.ca/MesLoisirs. La plupart des activités sont offertes gratuitement et certaines nécessitent une inscription préalable.