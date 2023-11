Véhicules hors route : des bénévoles du Bas-Saint-Laurent honorés pour leur engagement

C’est le jeudi 16 novembre que s’est déroulée la 14e cérémonie des Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route qui a pour but de souligner l’implication des citoyens qui entretiennent bénévolement les sentiers de motoneige et de VTT. Au Bas-Saint-Laurent, ce sont André Michaud et David Lebel qui ont été les lauréats.

Dans la catégorie VTT, c’est André Michaud du Club VTT L'Est Quad qui a été récipiendaire. En motoneige, les honneurs sont allés à David Lebel du club Les amis de la foret. Ces derniers se sont illustrés par leur contribution indispensable à l'entretien et à la surveillance des sentiers de VTT et de motoneige. Leur travail et leur dévouement ont permis de rendre la pratique de ces loisirs plus sécuritaire et agréable.

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a profité de l'occasion pour annoncer l'octroi d'une aide financière à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, à la Fédération québécoise des clubs quads, et ainsi aux clubs qui leur sont affiliés. Pour l'année 2023-2024, ce sont plus de 15 M$ qui permettront la réalisation de projets favorisant une pratique plus sécuritaire du VTT et de la motoneige sur l'ensemble des sentiers sous leur responsabilité. Il s'agit par exemple de l'achat d'équipements, de la mise en place de signalisation ainsi que de la formation d'agents de surveillance des sentiers.

«C'est grâce aux femmes et hommes bénévoles à travers le Québec que des milliers d'adeptes peuvent s'adonner chaque année à la pratique du VHR. C'est donc tout naturellement que notre gouvernement rend hommage à tous ceux qui contribuent à l'entretien, à la surveillance, mais surtout à la sécurisation de nos sentiers. Bravo encore aux lauréats qui contribuent, par leurs actions, au développement de cet important moteur économique régional», a rappelé la ministre Guilbault.

De son côté, la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, a tenu à féliciter les deux lauréats bas-laurentiens. «Félicitations messieurs Michaud et Lebel pour votre engagement auprès de la région du Bas-Saint-Laurent. Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui s'engagent pour rendre nos sentiers incontournables et les transformer en véritables bijoux pour notre région. Votre dévouement permet aux adeptes de véhicules hors route de pratiquer leur passion en toute sécurité dans un environnement hors du commun», a souligné Mme Dionne.