Vif succès pour la Tombola-bénéfice de la Fondation du CND

La 7e Tombola-bénéfice de la Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, qui s’est tenue le samedi 30 septembre dernier à l’Hôtel Levesque, a permis d’amasser un montant de près de 20 000 $.

Lors de cette soirée dynamique et décontractée, près de 200 lots représentant plus 27 000 $ en prix ont été attribués par tirages ou enchères. La coordonnatrice aux événements et au développement philanthropique de la Fondation du Collège, Geneviève Joncas, se dit satisfaite de la soirée : «Parmi les 321 personnes présentes, plusieurs d’entre elles ont découvert avec enthousiasme cette activité. La tombola n’est pas connue de tous. En fait, plusieurs prix sont disposés sur des tables et les gens choisissent de déposer un coupon de participation devant ceux qu’ils souhaitent remporter. C’est un concept qui ressemble un peu à un bingo géant. Nous sommes très fiers de la diversité des prix offerts par les nombreux et généreux commanditaires. Chacun y a trouvé son compte!»

Les profits générés lors de cet événement serviront à soutenir la consolidation, l'amélioration et le développement des infrastructures, des équipements, des programmes et des services du Collège.

La Fondation tient à remercier tous les partenaires, collaborateurs, organisateurs, bénévoles et participants de la Tombola 2023.