Halloween : retour de l’Opération fantômes avertis à Rivière-du-Loup

Pompiers, policiers et autres partenaires confirment le retour de l’Opération fantômes avertis le mardi 31 octobre. Ils sillonneront les rues des quartiers à compter de 16 h, gyrophares en fonction, pour effectuer une surveillance accrue pendant les déplacements des petites Mercredi Addams, jeunes Luigi ou autres Minions, fantômes et sorciers.

À l’aube de la grande quête aux sucreries, rappelons quelques conseils de prévention : sonner aux portes en groupe ou accompagnés d’un adulte et demeurer à l’extérieur; pour les enfants plus âgés, avertir ses parents du trajet prévu et déterminer l’heure de retour; parcourir un seul côté de la rue à la fois, traverser aux intersections et respecter la signalisation et porter des vêtements courts et préférer un maquillage aux masques.

Il faut aussi être visibles, il est donc recommandé d’allumer une lampe de poche et de porter des vêtements aux couleurs claires ou des bandes réfléchissantes. C’est la parfaite occasion d’utiliser le brassard réfléchissant distribué par les brigadiers plus tôt cette année!

HALLOWEEN À PIED POUR LA SÉCURITÉ

La Ville incite les parents à privilégier la sécurité de tous les enfants, en effectuant à pied la tournée des bonbons. Un fort volume de voitures se stationnant de quelques maisons en quelques maisons est fréquemment noté à l’Halloween dans les quartiers, un comportement déconseillé par la SAAQ.

Les pompiers auront par ailleurs une certaine quantité de brassards réfléchissants à distribuer aux adultes accompagnateurs qu’ils croiseront ou aux familles n’en ayant pas reçu plus tôt cet automne.

Finalement, les passants sont invités à lever leurs yeux en passant devant l’hôtel de ville le 31 octobre en soirée. On raconte que les fantômes qui hantent la tour se manifestent chaque année pour l’Halloween, lorsque la grande aiguille marque l’heure. Qui sait, c’est peut-être vrai?