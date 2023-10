Une autre bonne saison malgré la température

Tourisme Bas-Saint-Laurent dresse un bilan positif de la saison estivale 2023, et ce, malgré une légère baisse d’achalandage, remarquée aussi dans plusieurs autres régions du Québec. La température et l’inflation sont des facteurs à considérer. La moyenne du taux d’occupation dans les établissements d’hébergement est de 69,7 % pour les mois de mai à août, comparativement à 72,6 % en 2022 et à 62,7 % en 2019. La saison a été marquée encore cette année par un début de saison plus hâtif en mai avec une activité accrue en tourisme d’affaires.

«Le Bas-Saint-Laurent continue d’être une destination grandement prisée et de plus en plus reconnue. Considérant les aléas de la température cet été ainsi que les effets de l’inflation, notre région a très bien tiré son épingle du jeu», souligne Pierre Levesque, président-directeur général à Tourisme Bas-Saint-Laurent. «Nous prévoyons aussi un excellent automne, une saison de plus en plus appréciée chez nous. Je tiens à remercier tous les acteurs de notre industrie, les entreprises et toutes leurs équipes pour leur dévouement et le travail accompli! C’est grâce à l’apport de chacun que nous pouvons offrir une expérience distinctive et attractive aux visiteurs, et ce, en toutes saisons.»

TAUX D’OCCUPATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT

Les taux d’occupation dans les hébergements touristiques ont connu une légère baisse de 2,9 % pour les mois de mai, juin, juillet et août 2023 comparativement aux mêmes mois l’an dernier. Pour ces quatre mois, on dénote un taux moyen d’occupation de 69,7 % alors que cette moyenne se situait à 72,6 % à l’été 2022. Toutefois, comparativement à cette même période en 2019 avec une moyenne de 62,7%, il s’agit d’une augmentation de 7 %. Rappelons que la saison estivale 2019, avant la pandémie, a été considérée comme une excellente saison touristique. Voici en détail les données pour le Bas-Saint-Laurent :

À titre comparatif, le taux moyen pour l’ensemble de la province se situe à 69,4 % toujours pour les mois de mai, juin, juillet et août 2023.

PROVENANCE ET COMPORTEMENT DES VISITEURS

Selon les données recueillies de janvier à septembre 2023, 94 % des visiteurs dans la région proviennent du Québec, 3 % de l’Ontario et des autres provinces canadiennes et 3 % hors Canada. 42 % des visiteurs québécois proviennent du grand Montréal, 24 % sont en provenance de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches et 14 % du Bas-Saint-Laurent. Le motif principal de la visite demeure l’agrément pour 69 % des répondants. La durée moyenne des séjours est de 3,8 nuitées. 46 % des visiteurs ont 55 ans et plus, 35 % ont entre 35 et 54 ans et 20 % ont moins de 25 ans. Ce sondage a été répondu par 1 769 personnes grâce au Baromètre touristique régional, déployé dans plusieurs régions du Québec. Au Bas-Saint-Laurent, plus de 44 entreprises font partie des points de collecte. Rappelons aussi que la région figurait parmi le top trois des destinations préférées des Québécois selon un sondage mené par la Chaire de tourisme Transat, à égalité avec Les Cantons-de-l’Est.

PROMOTION INTRA ET HORS QUÉBEC

D’importants efforts de promotion ont été déployés par Tourisme Bas-Saint-Laurent au cours des dernières années grâce à l’appui et la concertation de l’industrie touristique, du soutien du ministère du Tourisme du Québec et de l’Alliance de l’industrie du Québec. Les campagnes de promotion touristique régionales et nationales représentent des investissements de plus de 5 M$ annuellement incluant la promotion hors Québec effectuée en partenariat avec le Québec Maritime. Pour la dernière année :

Site web www.bassaintlaurent.ca 268 000 visiteurs, une augmentation de 12 % par rapport à l’an dernier avec 1,3 M de pages vues;

Nos publications : le guide touristique officiel produit en version allégée et bilingue (distribué à plus de 100 000 copies) la carte régionale (30 000 copies) carte vélo (35 000 copies), carte motoneige (20 000 copies);

La page Facebook compte 24 491 abonnés (+16 %) et Instagram 11 628 abonnés (+ 4 %)

Lancement du nouveau Webzine À la BSL;

Présence à des salons, campagnes promotionnelles numériques, radio, télévisées et imprimés, visite de blogueurs et d’influenceurs, infolettres, etc.

Avec Le Québec maritime : actions de commercialisation et relations de presse sur les marchés de l’Europe francophone, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, tournées de voyagistes et journalistes.

CAMPAGNE D’ADHÉSION EN COURS

Il est toujours possible de joindre la grande famille de Tourisme Bas-Saint-Laurent afin de profiter des nombreux avantages et services offerts aux membres. Découvrez les 5 bonnes raisons sur le site https://atrbsl.ca/membres/ ou contactez le service aux membres [email protected], par téléphone : 418 867-1272, poste 100 (sans frais : 1 800 563-5268).