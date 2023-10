Des activités de formation sur Zoom pour la population de 50 ans et plus de l’Est-du-Québec

L’Association pour le développement des ainées et ainés à l’UQAR (ADAUQAR) annonce la tenue d’activités de formation sur Zoom qui débuteront prochainement et dont les sujets touchent la population de 50 ans et plus de l’Est-du-Québec.

FAIRE DE MEILLEURS CHOIX, POUR SON CERVEAU

En adoptant un mode de vie sain, vous pouvez agir sur certains facteurs et diminuer les risques de développer un trouble cognitif, comme la maladie d’Alzheimer. En deux séances, apprenez les manifestations faisant partie du vieillissement normal du cerveau, les mesures de préventions permettant d’améliorer les capacités de votre cerveau à demeurer en santé et expérimentez des moyens pour améliorer votre mémoire.

Animée par Louise Dupuis, coordonnatrice des programmes et service à la Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM), cette activité de formation d’une durée de 2 semaines débutera le vendredi 13 octobre à 9 h 30, à distance sur Zoom. Il s’agit d’une activité payante.

PHOTOGRAPHIE

Deux activités de formation relatives à la photographie sont offertes consécutivement à compter du mercredi 18 octobre à 9 h sur Zoom. La première s’intitule «Les types d’appareils photo présentement sur le marché» (une rencontre de 2,5 heures) et la seconde «La photographie : approfondir ses connaissances» (trois rencontres hebdomadaires de 2,5 heures). Les deux activités sont payantes.

Ces deux formations seront animées par Glenn Albert de Gaspé, artiste photographe spécialisé en photographie de paysage.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Toutes les informations et directives pour s’inscrire à l’une ou l’autre de ces activités sont disponible au www.adauqar.ca.

Il est également possible de communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].

L’ADAUQAR respecte les recommandations de la Santé publique lors des activités en présence.