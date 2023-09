Début de saison de glace à l’Aréna Bertrand-Lepage

Dès octobre les amateurs et amatrices de patin pourront se ruer à l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles afin de profiter de séances libres de patin ou de hockey, le tout débutant ce dimanche 1er octobre avec un Patin Disco accessible gratuitement, de 18 h à 21 h. L’horaire mensuel des séances libres est disponible en tout temps sur le site web de la Ville de Trois-Pistoles, au www.ville-trois-pistoles.ca.



La Ville de Trois-Pistoles met en place une nouvelle tarification pour les séances libres destinés aux résidents de la MRC des Basques. Ainsi, pour profiter d’une séance de patinage libre, les habitant des Basques devront débourser 2$ taxes incluses, tandis que la tarification pour les séances de hockey libre sera de 2 $ taxes incluses pour les jeunes et 3 $ taxes incluses pour les adultes. Le service d’aiguisage de patin, disponible du lundi au vendredi entre 7 h et 12 h et 13 h et 16 h, se détaille 6 $ taxes incluses. Notez que l’admission à une séance libre tout comme le paiement des frais d’aiguisage doivent être remis en argent comptant seulement.

CARTES DE SAISON

Uniquement disponibles en ligne sur l’application Sport-Plus, des cartes de saison vous permettent d’accéder de manière illimitée aux séances libres de patin ou de hockey et ce, pour toute la saison de glace 2023-2024. Se détaillant à 40 $ pour un abonnement individuel, il est également possible de profiter d’un abonnement familial pour y inclure vos proches et ce, même si vous ne résidez pas à la même adresse! Effectivement, la carte d’abonnement familiale peut inclure plusieurs adultes et enfants sur un même abonnement sans que ceux-ci demeurent tous et toutes à la même adresse. Pour plus de détails entourant cette nouvelle offre, contactez Julie Raymond, adjointe au service des loisirs (418 851-1995 poste 4284, [email protected]). Prenez note que Julie sera présente lors du premier Patin Disco ce dimanche à l’aréna entre 18 h et 20 h pour répondre à vos questions et vous aider si besoin dans vos inscriptions.

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS

Afin d’augmenter l’accessibilité de l’infrastructure, la Ville propose maintenant la location de patins et de casque au coût de 5 $ taxes incluses pour l’ensemble. Les tailles de patins disponibles varient de la taille 11 Junior à la taille 12 Adulte. Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur place lors d’une séance libre et n’oubliez pas de prévoir de l’argent comptant pour votre location.