Une entreprise récompensée pour sa réalisation du tronçon 2 de l’autoroute 85 à Saint-Antonin

L’Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) récompense Norda Stelo de Québec pour la réalisation du tronçon 2 de l’autoroute 85 (A85) à St-Antonin. Ce projet se démarque par le souci constant qui a été déployé pour créer une autoroute sécuritaire pour les automobilistes, tout en protégeant l’équilibre des écosystèmes qu’elle traverse, selon l’AFG.

La grande faune, qui est particulièrement abondante dans ce secteur de l’A85, a représenté un double défi pour Norda Stelo qui a dû, à la fois, assurer la protection des usagers de la route et celle de la faune. La présence de nombreux cours d’eau et milieux humides qui servent aussi d’habitats à la flore ainsi qu’à la petite et moyenne faune a aussi été une préoccupation des citoyens ainsi que de l’équipe de conception.

Les meilleures pratiques routières et environnementales ont été minutieusement étudiées, perfectionnées et déployées : tracé routier, gestion de l’eau, sélection et aménagement des passages fauniques, clôtures et sorties d’urgence pour la faune, tout en limitant l’empreinte environnementale sur le milieu, selon l’entreprise. Les provinces et États avoisinants auraient exprimé leur intérêt envers les mesures mises en œuvre.

«Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce prix parce que le projet présentait d’ambitieux défis au niveau de la sécurité routière tout en demeurant écoresponsable. Le projet livré par Norda Stelo et le ministère des Transports et de la Mobilité durable représente un modèle de connectivité écologique optimisant la gestion du tracé et du profil des chaussées, des passages et aménagements fauniques, de l’eau et de l’habitat. C’est un laboratoire qui sera suivi au cours des prochaines années par des chercheurs universitaires et qui servira d’exemple pour les projets routiers futurs» explique Pierre B. Lambert, chargé de projets et gestionnaire clients chez Norda Stelo.

Norda Stelo félicite tous les gagnants et finalistes qui démontrent, année après année, que le génie québécois est créatif et inspirant.