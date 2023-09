Un projet de 78 logements abordables à l’entrée ouest de Rivière-du-Loup

Deux immeubles de trois et quatre étages, totalisant 78 logements abordables, pourraient bien voir le jour au cours des prochains mois à l’entrée ouest de la Ville de Rivière-du-Loup. L’administration municipale appuie le projet de l’entreprise immobilière louperivoise C4 immobilier, qu’elle déposera à la Société d’habitation du Québec (SHQ) d’ici le 22 septembre.

Confrontés à un taux d’inoccupation de 0,5 % à Rivière-du-Loup, les élus de la Ville voulaient répondre à la crise du logement dans la région. Guillaume Lavoie et Stéphane Chouinard de C4 immobilier ont répondu à l’appel. Leur projet sera déposé dans le cadre du Programme d’habitation abordable Québec de la SHQ.

«On comprend qu’il y a une problématique. On la vit comme dans nos entreprises. Je pense que le timing était bon pour donner un petit coup de pouce à la Ville qui avait besoin d’un promoteur privé», a commenté Guillaume Lavoie.

La Ville cèdera un terrain d’une valeur de 956 000 $ afin de permettre à ce projet de se réaliser, s’il est approuvé par la SHQ. Un crédit de taxes d’une période pouvait aller jusqu’à 35 ans sera aussi offert aux promoteurs.

«On parle de logements abordables […] On parle de plus petites unités, de 3 ½ et de 4 ½ et de studios qui viendront répondre à des besoins pour des travailleurs qui peuvent arriver de l’extérieur et qui ont besoin de se loger, des jeunes familles aussi et des personnes plus âgées», explique le maire de la Ville de Rivière-du-Loup, Mario Bastille.

Une réponse positive de la part de la SHQ pourrait amener les entrepreneurs à débuter les travaux rapidement. Les deux immeubles seront bâtis en même temps, à l’ouest de la rue Fraser et au nord du boulevard de l’Hôtel de Ville.

«La balle est dans le camp du gouvernement en lien avec le PHAQ. C’est difficile pour nous de dire qu’on va construire dans 12 mois ou 24 mois. C’est impossible pour nous de s’avancer là-dessus», ajoute M. Lavoie. Les promoteurs sont tributaires des taux d’intérêt et des couts des matériaux de construction. Les loyers disponibles dans le cadre du PHAQ seront fixés en se basant sur les loyers médians du marché.

Ce projet de 78 unités d’habitation abordable s’ajoutera au projet de 24 logements adaptés aux personnes vivant avec un handicap présentement en construction près du rond-point du boulevard de l’Hôtel de Ville.

«Je pense qu’on aura fait un bon tour de roue […] Sans se vanter et se péter les bretelles avec ça, on a été proactifs et on a provoqué des choses et on voit le résultat aujourd’hui», conclut le maire de la Ville de Rivière-du-Loup. Une séance extraordinaire du conseil municipal doit avoir lieu ce 18 septembre à l’hôtel de ville afin d’adopter des résolutions en lien avec le zonage de ce projet immobilier d’envergure.