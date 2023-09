Quand rentrée scolaire rime avec remise en question professionnelle

La rentrée scolaire peut amener son lot de questionnements chez les personnes en réorientation de carrière ou en recherche d’emploi. Les taux de placement frôlant les 90 % et les salaires plus élevés peuvent représenter à eux seuls une motivation afin de compléter une formation supplémentaire.

Les conseillers en orientation d’Univers Emploi de Rivière-du-Loup ont accompagné une soixantaine de personnes dans le cadre d’un parcours en orientation entre juillet 2022 et juin 2023. «Plusieurs travailleurs dévalorisent beaucoup leur expérience. Ils réparent des voitures, construisent des maisons et ils ont l’impression qu’ils ne savent rien faire. Ce n’est pas vrai», soutient le conseiller en orientation d’Univers Emploi, Michel Létourneau.

Son objectif est de donner du sens aux expériences des personnes en réorientation de carrière et d’établir un bilan de leurs compétences afin qu’elles aient la confiance d’amorcer la recherche d’un nouvel emploi.

Le manque de main-d’œuvre joue présentement en faveur des personnes en recherche d’emploi. Selon M. Létourneau, il vaut mieux parfois prendre un pas de recul afin de bien analyser sa situation personnelle avant de se lancer dans une nouvelle carrière.

«Il y a beaucoup d’emplois disponibles. Est-ce qu’ils vont te convenir à long terme en termes d’intérêts, de personnalité, d’expériences de travail ?», soulève le conseiller en orientation.

La première étape est avant tout de bien se connaître afin de déterminer ses objectifs. «Depuis que la pandémie s’est résorbée, on observe beaucoup plus de gens qui se remettent en question, qui se réorientent. Ils se sont posés pendant la COVID et ils ont le gout de changement», ajoute la conseillère en orientation, Geneviève Caron-Huot. De nombreuses personnes ont été forcées de quitter leur pilote automatique. Elles ont eu du temps pour se remettre en question à propos de leur sphère professionnelle.

L’objectif est de mettre en valeur ses compétences, ses forces et ses intérêts pour se sentir accompli sur le marché du travail. Certaines personnes peuvent être dirigées vers le service de la reconnaissance des acquis et des compétences pour accélérer l’obtention de son Diplôme d’études professionnelles. L’accompagnement des conseillers en orientation d’Univers Emploi s’échelonne généralement sur 4 à 7 séances pendant quelques mois. Il s’adresse à tous les types de clientèles comme les personnes immigrantes, celles présentant des enjeux de santé physiques et mentale, les personnes judiciarisées ou qui ont vécu un accident de travail.

La majeure partie des gens en réorientation de carrière ont en poche des formations techniques, complétées ou non, ou n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires. Au moins le tiers des postes disponibles requièrent une formation professionnelle de niveau secondaire ou collégiale, indique Michel Létourneau.

Les possibilités de télétravail et de formation à distance sont des opportunités supplémentaires pour les personnes en recherche d’emploi. Un maillage a été mis en place avec les établissements d’enseignement comme le Cégep de Rivière-du-Loup, le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir et le Centre d’éducation des adultes pour les personnes désirant bonifier ou mettre à jour leur formation. Univers Emploi a aussi développé un service de téléintervention au cours des dernières années. Il est possible de les contacter afin d’en savoir plus au 418 314-0404.