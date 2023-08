La fabrique de Notre-Dame-du-Portage veut céder l’église à la Municipalité

Depuis environ un an, les discussions entre la fabrique de Notre-Dame-du-Portage et les élus municipaux ont repris afin de trouver une nouvelle vocation à l’église. L’aménagement d’un dépanneur-café, d’une salle multifonctionnelle et d’un espace créatif fait partie des avenues qui sont explorées pour la transformation de ce bâtiment patrimonial.

Une première consultation citoyenne a eu lieu le 12 juin et 70 personnes étaient présentes. Unanimement, elles souhaitent que cet espace reste un lieu communautaire de rassemblement pour la population, indique le maire de Notre-Dame-du-Portage, Vincent More. Selon lui, la sacristie pourrait être transformée plus rapidement, mais il reste encore du travail à faire avant que cette vision ne puisse se concrétiser.

La situation financière de la fabrique a mené à la reprise des discussions avec la Municipalité. La réflexion concernant l’avenir de l’église s’est accélérée en raison de la baisse du nombre de pratiquants, de la fréquentation à l’église qui se fait de plus en plus rare et du nombre de prêtres, qui est lui aussi en diminution.

Lors des premières discussions entamées avec la Municipalité il y a quelques années, le presbytère faisait partie de la transaction. Il a été vendu en 2020, puis transformé en pizzéria par Frank April.

«Avec l’argent qui provient de la vente du presbytère, ça nous permet d’avoir le temps de voir venir les choses […] Une cession et une transformation d’église, ça ne se règle pas en six mois», explique le président du comité de travail pour l’avenir de l’église, Michel Samson. Les frais fixes liés à l’entretien de l’église atteignent 30 000 $ annuellement.

Le travail se poursuivra au cours des prochains mois afin de mieux définir la vocation de chacune des parties de l’église.

Le carnet de santé de l’église sera réalisé bientôt. M. Samson indique qu’un délai de deux ans est envisagé pour la réalisation des plans et devis. En décembre 2019, les élus de Notre-Dame-du-Portage ont adopté un projet de règlement de zonage afin de créer une zone particulière pour le noyau religieux de la municipalité, qui comprend le secteur du presbytère, l’église et le cimetière. Elle voulait ainsi s’assurer que ce secteur conserve sa vocation communautaire et publique.