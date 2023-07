Les inondations frappent à nouveau le Témiscouata 

La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! essaie toujours elle aussi de se remettre des pluies diluviennes du 15 juillet. Lundi, l’équipe municipale était à pied d’œuvre afin de constater les dégâts sur son territoire et de rencontrer les sinistrés. Cinq résidences de la municipalité ont été inondées, de même que plusieurs axes routiers.

Les chemins de la Petite Rivière, Beauséjour et Bellevue, la route du Vieux Chemin et de petits rangs devront subir des travaux puisqu’ils ont été lourdement endommagés. Les employés de la Municipalité en sont toujours à évaluer le cout des dégâts, le temps que les travaux demanderont et la quantité de gravier à utiliser.

Des réclamations pourront être effectuées auprès du gouvernement pour réduire la facture, assure-t-on déjà. Les Louisiens peuvent aussi remplir une demande d’aide auprès de la Sécurité publique en se rendant sur le site Web de la Municipalité.

«Ç’a été vraiment le déluge», confie la directrice générale, Marie-Josée Corbin. Un citoyen de la route du Vieux Chemin a même perdu son lac ensemencé, raconte-t-elle.

Présentement, les résidents peuvent circuler sur les voies touchées, les endroits impraticables sont bien indiqués à l’aide de cônes ou de rubans de sécurité.

Avec les prochains jours de pluie annoncés, la Municipalité s’attend au pire. Selon la météo, des mesures d’urgence pourraient être enclenchées, surtout pour les personnes qui ont été aux prises avec des inondations dans leur maison. L’équipe municipale se penchera sur le cas dans les prochains jours afin d’établir une démarche à suivre.

«Sincèrement, on appréhende, mais on a mis nos effectifs sur les chemins pour pouvoir colmater le plus gros afin d’être prêts quand la pluie va s’en venir dans les prochains jours», a assuré Mme Corbin.

AILLEURS AU TÉMISCOUATA

Si les pluies diluviennes ont causé tout un branle-bas de combat à Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, elles n’ont pas épargnées d’autres municipalités voisines, les mêmes qui avaient aussi été touchées lors des fortes pluies survenues pour la première fois il y a un peu plus d’une semaine.

À Saint-Elzéar-de-Témiscouata, la route de la Montagne a notamment été coupée à la circulation en raison des précipitations. L’équipe des travaux publics a été contrainte de se mobiliser dans la journée de samedi pour corriger la situation. Plusieurs heures de travail ont été nécessaires afin d’écouler l’eau et de remettre le chemin en état avec du gravier et une niveleuse.

Pour l’heure, la route est praticable. On craint toutefois que les prochaines précipitations causent de nouveaux casse-têtes «La situation avait été plus problématique [il y a deux semaines], mais une intervention a quand même été nécessaire», a résumé la directrice générale, Denise Dubé, en début de semaine. «Nos employés commencent à être découragés.»

Elle souligne que des bris auraient été répertoriés sur des terrains privés qui sont traversés par des ruisseaux. Lors des premières précipitations, une résidence avait aussi été inondée.

Un peu plus à l’ouest, la situation est similaire à Saint-Eusèbe. Une partie de la route de la Résurrection, fréquemment empruntée, a été ensevelie et abimée pour une deuxième fois en seulement quelques jours. Là aussi, les employés des travaux publics ont mis l’épaule à la roue pour rétablir la situation le plus rapidement possible. Une voie a été libérée pour permettre la circulation locale. Toutefois, les travailleurs étaient sur place au moment d’écrire ces lignes, mardi matin, afin de corriger les problématiques rencontrées.

À Pohénégamook, les importantes précipitations ont haussé rapidement le niveau de l’eau dans le secteur de la marina, rendant impraticable la voie de sortie. Les utilisateurs étaient invités à utiliser la voie d’entrée autant pour la mise à l’eau que pour la sortie de leur embarcation.

La Municipalité a également précisé, sur les réseaux sociaux, que beaucoup de débris (végétaux, troncs d’arbres et autres) ont été rejetés dans le lac à cause des fortes pluies.

«Nous vous invitons à être particulièrement prudents lors de vos déplacements sur le lac et de sécuriser vos quais et vos embarcations, puisque d’autres précipitations sont prévues au cours des prochains jours», a écrit l’équipe municipale.

Collaboration : Marc-Antoine Paquin