«Une naissance un livre» : la trousse essentielle pour les tout-petits

Grâce au programme «Une naissance un livre» coordonné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), les nouveaux parents qui inscriront leur enfant de moins d’un an à leur bibliothèque publique participante auront accès à la trousse du parfait bébé-lecteur.

Remplie d’items utiles, elle permettra aux parents de découvrir des mots avec leurs tout-petits de façon ludique et d’influer de manière positive sur leur développement.

Voici ce que comprend l’édition de cette année :

Le livre exclusif Le petit coucounou tout doux de l’autrice Jasmine Dubé et de l’illustratrice Sara Gagnon-Dumont, dont l’histoire remplie d’amour et d’empathie saura plaire aux petits comme aux grands ;

Le guide Chantez avec votre enfant, réalisé en collaboration avec le Département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), pour faire découvrir le pouvoir merveilleux de la littérature et de la musique aux enfants ;

Le guide Lire avec votre enfant, spécialement conçu par des bibliothécaires et des techniciennes et techniciens spécialisés en littérature jeunesse afin de guider les parents dans le choix de livres à lire à leurs tout-petits ;

Un magazine exclusif Naître et grandir, la référence préférée des parents au Québec à propos du développement de l’enfant, qui aborde différents thèmes en lien avec les tout-petits, dont la lecture.

Il est à noter que, chaque année, un nouveau livre exclusif signé par des créatrices et créateurs québécois est disponible avec la trousse.

La lecture à un enfant, dès son plus jeune âge, lui procure de nombreux bienfaits. Elle lui permet notamment de se familiariser avec les lettres, les couleurs, les formes, les chiffres et les émotions, acquérir des notions de vocabulaire et de langage, structurer sa pensée, et même développer ses capacités à entrer en relation avec les autres. En effet, lire est bénéfique pour son futur et influencera positivement son développement tout au long de l’enfance.

À CHAQUE PAGE SON BIENFAIT

Entièrement gratuit, le programme «Une naissance un livre» vise à favoriser la lecture dès le plus jeune âge et à encourager la fréquentation de la bibliothèque publique en famille. Il met en valeur les autrices et auteurs d’ici, positionne le livre comme un jouet riche pour développer les connaissances des tout-petits, en plus de garantir l’accès à toutes les ressources disponibles dans les bibliothèques publiques.

Vous trouverez la liste des bibliothèques participantes au Bas-Saint-Laurent juste ici.