Un premier atelier de maillage en économie circulaire pour les entreprises des Basques

Une première activité de maillage en économie circulaire ayant pour objectif de créer des synergies entre les entreprises des Basques, se tiendra le 16 mars prochain à Trois-Pistoles.

L’activité est une initiative d’Élyme conseils (Synergie Bas-Saint-Laurent), en partenariat avec la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) des Basques et le Centre local de développement (CLD) des Basques.

Les entreprises génératrices de résidus non utilisés pouvant être utiles à d’autres entreprises auront l’occasion de créer des liens avec des utilisateurs potentiels. D’autres pourront présenter les besoins de leur entreprise et ainsi valoriser les matières résiduelles pour leurs opérations ou encore, pour développer de nouveaux produits. Ce n’est là qu’un aspect de l’économie circulaire. Le partage de ressources ainsi que la mutualisation (notamment pour les transports) en constituent également des éléments. Les entreprises sont donc invitées à venir partager leurs offres et leurs besoins en matières résiduelles, en équipements, en partage de ressource ou encore en mutualisation des services.

Au préalable, des maillages potentiels seront identifiés. Si elles le désirent, les entreprises auront accès à un accompagnement pour la mise en place de projets. Des témoignages d’entrepreneurs des Basques seront également présentés afin de démontrer les retombées positives générées par l’économie circulaire.

L’activité est gratuite, mais l’inscription est toutefois obligatoire auprès de la SADC des Basques. La date limite pour s’inscrire est le 14 mars à 16 h. À noter qu’un repas sera offert et que le nombre de places est limité.