LaVIE pour lutter contre les inégalités numériques et scolaires au Québec

LaVIE est le premier laboratoire vivant québécois pour réduire les inégalités numériques en milieu scolaire. Depuis janvier 2023, plus d’une vingtaine d’intervenants et intervenantes de partout au Québec sont investis au sein d’un processus de recherche collaborative de deux ans, coordonné par l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et par Le Laboratoire en innovation ouverte (LLio), le Centre collégial de transfert (CCT) du Cégep de Rivière-du-Loup.

LaVIE est un projet de recherche financé par le ministère de l’Enseignement supérieur dans le cadre de ses projets inédits. Ce projet rassemblant des représentants et représentantes de la recherche universitaire et collégiale, du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), des organismes à but non lucratif à portée numérique et sociale, des associations de parents et d’entreprises, des citoyens et des professionnels du ministère de l’Éducation. Outre la réduction des inégalités numériques, LaVIE vise la cocréation d’un guide d’implantation de projets en mode laboratoire vivant dans les milieux scolaires. Le transfert de connaissances, assuré par le CTREQ et par Le Laboratoire en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup (LLio) sera fait en continu afin que les personnes intéressées puissent suivre l’avancement du projet, via le www.ctreq.qc.ca, et être incitées, à leur tour, à créer un projet collaboratif autour d’un enjeu complexe.

Les participants et participantes vont traverser un processus de design centré sur l’humain appuyé sur la méthodologie design thinking, c’est-à-dire un processus qui demande de mettre les besoins de l’usager, ici les élèves, au cœur du projet. Les notions d’empathie, de cocréation, d’expérimentation et de droit à l'erreur sont les piliers de cette approche. Dix rencontres ont lieu en ce début d’année et dix autres à partir de l’automne 2023.