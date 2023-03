Près de 32 000 $ amassés au Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay

Lors de la 29e édition du Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay qui se déroulait du 11 au 19 février, 31 715, 20 $ ont été amassés pour l’organisme Ligne de vie du Témiscouata. Même si le million n’a pas été atteint, l’organisateur de l’évènement, Michel Ruest, se réjouit du rmontant atteint.

«C’est extraordinaire! On sort de la COVID-19, on a tout restructuré l’évènement au complet et on sort avec un résultat comme ça», s’exclame-t-il. Au sortir d’une pandémie mondiale, M. Ruest était loin de se douter d’une telle générosité. Tout c’est passé au-delà de ses espérances, en plus de sécuriser la prochaine année financière de Ligne de vie.

Entre 500 et 600 personnes ont participé à l’évènement. Musique, animations, discussions, rires étaient au rendez-vous.

Michel Ruest assure que le quillethon sera de retour l’an prochain. L’organisateur et les bénévoles cogitent déjà pour organiser une belle fête pour les 30 ans de l’activité.