La bannière de Mario Rouillard sera hissée le 25 février

C'est finalement le 25 février prochain, à 19 h 30, que sera hissée dans les hauteurs du Centre Premier Tech la bannière du célèbre numéro 19 des 3L, Mario Rouillard. La cérémonie prévue pour vendredi dernier a été remise en raison du report du match des 3L en raison des mauvaises conditions climatiques.

Lors de cette cérémonie d'avant-match, Mario Rouillard sera officiellement reconnu parmi «Nos légendes» du hockey, alors qu’une bannière à son nom et numéro sera hissée au plafond du Centre Premier Tech.

Décrit comme un joueur intelligent, rusé et capable de renverser un match à lui seul, Mario Rouillard s'est démarqué avec 25 buts et 38 passes en 32 parties au cours de la saison 1984-85 des 3L. Lors de la série menant l’équipe au championnat, il s'est avéré le meilleur pointeur avec 20 points, dont 10 buts en seulement 8 parties. Au passage, il a décroché le titre de joueur le plus utile des éliminatoires.

La nouvelle bannière ira rejoindre celles des immortels Jean-Claude Lepage, Réjean Hamelin, Marc Roy, Pierre Francoeur et Paul-Yvan Bélanger, tour à tour reconnus ces dernières années. L’évènement aura lieu en présence du maire Mario Bastille et de membres du conseil municipal, des proches de M. Rouillard ainsi que des membres du comité des banderoles.

La Ville de Rivière-du-Loup invite les amateurs de sport et les nostalgiques de la belle époque à venir assister en grand nombre à la cérémonie.